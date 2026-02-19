  • Cotizaciones
    Ministerio del Interior tendrá referentes en hospitales para relevar heridos de bala y prevenir ajustes de cuentas

    El objetivo es que trabajen con equipos médicos y administrativos para obtener información sobre enfrentamientos entre bandas

    A policlínicas y hospitales de ASSE suelen llegar heridos de armas de fuego por disputas de narcotráfico y otras actividades.

    A policlínicas y hospitales de ASSE suelen llegar heridos de armas de fuego por disputas de narcotráfico y otras actividades.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    El Ministerio del Interior confirmó la continuidad del programa Barrios sin Violencia, creado en el gobierno anterior con el objetivo de reducir los homicidios asociados a disputas comunitarias, territoriales y delictivas entre personas y bandas. La actual administración definió reforzar la coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), tras una recomendación técnica que planteó una mayor participación del programa en hospitales.

    “De acuerdo a alguna evidencia que trabajamos nos dimos cuenta, con información que teníamos sobre las internaciones de los heridos de armas de fuego y de arma blanca, que necesitábamos fortalecer este mecanismo, este instrumento, con intervención de interruptores de violencia en los centros hospitalarios”, dijo Gabriela Valverde, subsecretaria del ministerio, ante el Parlamento.

    Aseguró que esa participación no será con el mismo perfil de interruptores que están actualmente en ciertos barrios de Montevideo, pero sí con la misma lógica.

    Información-Gabriela Valverde-Interior-Parlamento-Zina-adhoc
    Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior.

    Gabriela Valverde, subsecretaria del Ministerio del Interior.

    Desplegado a inicios de 2024 con apoyo y financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Barrios sin Violencia se desprende de un programa estadounidense a cargo de la ONG Cure Violence, que consiste en el despliegue de equipos comunitarios encargados de romper dinámicas de violencia y mediar en conflictos interpersonales y grupales. “Igual que una infección gripal está precedida por la infección de otra persona, muchos homicidios están precedidos por agresiones u homicidios asociados que pueden terminar generando muchas muertes posteriores”, explicó el Ministerio del Interior en su lanzamiento.

    Una característica central de la herramienta es el uso de los denominados mediadores o interruptores de violencia, referentes barriales que tienen acceso a los delincuentes, sus familias, las víctimas y los vecinos. En Montevideo están en dos áreas, bajo responsabilidad de dos organizaciones sociales a cargo de cada zona, sin intervención policial: Casavalle, Las Acacias, Manga, Marconi, Peñarol y Villa Española; y Casabó, Cerro Norte, La Paloma, La Teja y Tres Ombúes.

    “Ahora habrá personas que van a estar dentro de los centros hospitalarios, con algunos acuerdos, dentro del equipo médico y administrativo de los centros, de forma de poder obtener información a tiempo y real sobre estos enfrentamientos, de forma que cuando los heridos salen de alta no se genere una suerte de venganza y de círculo vicioso”, añadió Valverde.

    Barrios sin Violencia ya tiene una oficina en el Hospital del Cerro, pero para funcionar como base operativa de un equipo multidisciplinario integrado por un psicólogo, una trabajadora social y duplas de interruptores de violencia.

    Información-Hospital del Cerro-Fachada-Zina-adhoc
    El Hospital del Cerro, uno de los lugares en donde está instalado el programa Barrios sin Violencia.

    El Hospital del Cerro, uno de los lugares en donde está instalado el programa Barrios sin Violencia.

    En 2024, tras los primeros meses de implementación de manera piloto, el programa fue evaluado en su proceso y diseño. Del análisis participó el académico Emiliano Rojido, doctor en Políticas Públicas y actual asesor del ministro del Interior, Carlos Negro. Rojido actuó como consultor independiente y admitió que se identificaron “varios problemas de gestión” en Barrios sin Violencia. “Ese informe fue metabolizado por este gobierno y muchas de las recomendaciones que se hicieron están siendo incorporadas”, dijo Rojido el año pasado a Búsqueda. En la misma línea se expresó Diego Sanjurjo, gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior (AECA): “No presenta ningún gran problema, sino simplemente cosas a mejorar”.

    Una de las dificultades era la falta de coordinación entre los integrantes de las ONG con el Ministerio de Salud Pública y ASSE. La conclusión de la evaluación hizo énfasis en la utilidad de contar con mayor información sobre las personas que ingresan a emergencias por heridas de bala, para facilitar intervenciones tempranas que prevengan las usuales represalias de las víctimas a los agresores.

    “Barrios sin Violencia continúa, y continúa de la misma forma que nosotros lo recibimos. Sigue la lógica en el espíritu y en la gestión que ya tenía y que viene de la gestión anterior. Ahora le damos esta nueva forma de acuerdo a la evidencia que constatamos”, finalizó Valverde.

    // Leer el objeto desde localStorage