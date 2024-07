Brasil rechazó planteo uruguayo de “flexibilizar” el Mercosur y complica las intenciones de firmar un TLC bilateral con China

La resolución no dejó conforme a Uruguay. El presidente Vázquez había anunciado meses atrás su interés en firmar un TLC con China en 2018, un objetivo que es compartido por el gobierno del gigante asiático. El martes por la mañana, antes de conocer el desenlace del encuentro de ministros, el director de Asuntos Económicos de Cancillería, Ricardo Nario, declaró Uruguay “no le va a decir que no a China”, según informó “El País”. Y agregó: “Nos encantaría negociar en forma conjunta, es nuestra primera opción, pero creemos que hoy no es posible y no podemos esperar 20 años”.

Venezuela.

La reunión de cancilleres estuvo precedida de un enfrentamiento diplomático entre los socios fundadores del Mercosur y el gobierno de Nicolás Maduro. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay acordaron suspender a Venezuela porque no incorporó buena parte de la normativa del bloque.

Un día antes del encuentro, Vázquez le había transmitido a Maduro que Uruguay consideraba que Venezuela perdió su voz pero no su voto. Además señaló su apoyo “a la iniciativa venezolana de aplicación del Protocolo de Olivos para la solución de controversias”.

Brasil, Paraguay y Argentina piensan lo contrario que Uruguay. Malcorra le había manifestado por escrito a su par venezolana Delcy Rodríguez que “Venezuela no estaba invitada a participar”. Rodríguez se trasladó a la capital argentina igual y a las 10 se presentó en la sede de la Cancillería acompañada por su par de Bolivia, David Choquehuanca, país que está en proceso de adhesión. Fueron recibidos por Malcorra en su despacho durante más de una hora y también participó el canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa.

Cuando la discusión entre ella y la canciller venezolana “se volvió circular”, Malcorra se excusó, le reiteró a Rodríguez que no estaba invitada y cruzó a realizar la reunión de ministros.

En ese momento las inmediaciones del edificio histórico de la Cancillería argentina estaban valladas y con custodia policial debido a una manifestación en apoyo a Venezuela convocada por agrupaciones argentinas cercanas al kirchnerismo.

Cerca del mediodía la canciller venezolana se presentó frente al Palacio San Martín y dijo que “Venezuela aún tenía la Presidencia pro témpore” y “si le cerraban la puerta se calzaría las botas de goma y entraría por la ventana”. Ingresó al palacio tras un forcejeo con los efectivos y se encontró con el escenario de una sala de reuniones vacía. Foto mediante, tuiteó: “Los cancilleres de la Triple Alianza confabulados contra Venezuela y el Mercosur se niegan al diálogo con Bolivia y Venezuela”. Los cancilleres, según pudo saber Búsqueda, se habían mudado a otra sala en el mismo edificio para continuar con un almuerzo de trabajo que duró hasta pasadas las 15 horas. Casi en el mismo momento, el canciller Serra exponía también en Twitter su satisfacción por la reunión.

Al salir, la canciller venezolana dijo que se encontró “con la intolerancia y la semilla del fascismo”, ya que los cancilleres “huyeron” y “desmantelaron el sitio de la reunión negando el diálogo”, y denunció haber sido golpeada por las fuerzas de seguridad durante su ingreso.

A su vez, dijo que seguirían los pasos para resolver el conflicto de acuerdo a lo que dictaba la legalidad y que, en ese marco, este jueves se presentaría nuevamente en la Cancillería argentina.

“Sería mucho mejor para nosotros colectivamente estar hablando ahora de las oportunidades que tenemos como Mercosur y no estar hablando de nuestras cuitas internas, pero es algo objetivo y lo dijo la canciller (venezolana Delcy Rodríguez) que tenemos una diferencia”, dijo Malcorra durante la conferencia de prensa que la tuvo como única oradora tras la XI Reunión Extraordinaria del Consejo del Mercosur que se realizó ayer en el Palacio San Martín de Buenos Aires.

Malcorra dijo que no hay división de posturas en el bloque. “La posición de Uruguay sobre Venezuela es la posición del Mercosur. Si bien en algún caso no ha estado en total consenso, ha acompañado, por lo que no hay división de visiones de Uruguay respecto de los socios”.

Sobre las acusaciones de Venezuela, Malcorra afirmó que se dio recepción a Rodríguez como indica el protocolo y que así sería recibida hoy si volvía a presentarse. Pero aclaró que la reunión que indica el mecanismo de resolución de conflictos “es técnica e implica una instancia inicial de diálogo que comenzará (este jueves) con equipos reunidos en Montevideo” y que es “optimista respecto de que se encuentre una solución”.

La canciller argentina reiteró que Venezuela “no ha sido expulsada” y que se trata de una “cesación” que implica que ese país “no tiene derecho ni a voz ni voto durante las reuniones del Mercosur hasta que no pruebe que ha cumplido con los requisitos explicitados durante su adhesión en 2012 y vuelva a tener participación de pleno derecho” y que “esa intención de volver a incluir a Venezuela una vez cumpla con los requisitos, es lo que muestra que no hay un diseño mefistofélico detrás”.

