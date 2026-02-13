  • Cotizaciones
    viernes 13 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El carnaval de Río debuta con polémica: una carroza celebrará a Lula en año electoral

    La escuela de samba Académicos de Nitéroim, una de las 12 que concursará en el carnaval que empieza este domingo, estará dedicada a exaltar la figura del presidente brasileño. En un año electoral en el que Lula busca su reeleción, desde la oposición denuncian proselitismo financiado con dineros públicos

    Académicos de Niteroi con camisetas de Lula durante un ensayo del carnaval de Río de Janiro.

    Académicos de Niteroi con camisetas de Lula durante un ensayo del carnaval de Río de Janiro.

    FOTO

    vermelho.org.br
    Búsqueda | RFI
    Por RFI

    El Carnaval de Río de Janeiro arranca este viernes con polémica. Una de las escuelas de samba que desfilan en el Sambódromo decidió hacer un homenaje al presidente Lula da Silva. Las carrozas, disfraces, la canción… todo estará dedicado a exaltar su biografía.

    Un partido de la oposición, el partido Novo, recurrió a la Justicia alegando que podría tratarse de un delito electoral por campaña anticipada. Recordemos que Brasil celebra elecciones presidenciales en octubre y Lula parte como favorito en las encuestas.

    Leé además

    General de División José Luis Figuero Aguilar.
    Conmemoración

    España recordó el primer vuelo transoceánico y su visita a Uruguay

    Por Belén Riguetti Aparicio
    Marcha de cientos de tractores y agricultores que recorren el centro de la capital este miércoles, convocados por Unión de Uniones y Unaspi en protesta por el acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur.
    Video
    Comercio

    España: miles de agricultores con sus tractores protestan en Madrid contra el acuerdo UE-Mercosur

    Por France 24
    Embed - ACADÊMICOS DE NITERÓI 2026 - CLIPE OFICIAL RIO CARNAVAL

    El partido alegaba que las escuelas de samba reciben ayudas de dinero público, por lo que habría conflicto de interés y Lula se estaría beneficiando de toda la exposición mediática que tendrá el desfile.

    “No es propaganda, es un homenaje. Mucha gente de nuestra escuela logró formarse gracias a las políticas públicas del presidente”, declaró Hamilton Junior, uno de los directores de Académicos.

    Durante el ensayo abierto al público, una gran pantalla sobre un camión mostró imágenes montadas del expresidente Jair Bolsonaro con uniforme de presidiario o con las manos manchadas de sangre.

    De momento, la Justicia Electoral ha desestimado el recurso y ha dicho que habrá que esperar a ver qué ocurrirá durante el desfile, el domingo por la noche.

    Embed - ACADÊMICOS DE NITERÓI 2026 - ENSAIO TÉCNICO GRUPO ESPECIAL RJ (Homenagem ao Lula)

    Lo que sí se sabe es que Lula estará presente en un palco en la grada del Sambódromo y que su esposa, la primera dama Janja da Silva, desfilará entre los miles de integrantes.

    Más allá de la intriga por el desfile dedicado a Lula el Carnaval de Río arranca este viernes con altas temperaturas y la ceremonia de entrega de las llaves a la ciudad al rey Momo.

    A partir de ahí, cinco noches de desfiles en el Sambódromo, más de 500 comparsas callejeras en las calles y unos siete millones de personas tomando la ciudad, según estimaciones de la alcaldía.

    FUENTE:RFI

    Selección semanal
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado cambiario

    El precio del dólar oscila; economistas consideran ineficaces anuncios del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    El halcón del palacio

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva en Montevideo.
    Video

    Caso Cardama: el gobierno rescindió el contrato por “incumplimientos graves” del astillero

    Por Redacción Búsqueda
    Estela Delgado en una actividad por el Día Mundial de los Humedales 2026.

    Renunció la directora nacional de Biodiversidad

    Por Redacción Búsqueda
    Sandra Lazo, Yamandú Orsi y Jorge Díaz durante la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva en Montevideo.
    Video

    Rescisión con Cardama desata choque político entre oficialismo y oposición

    Por Redacción Búsqueda
    Personajes de Futurama, serie de Matt Groening ambientada en el año 3000. 
    Video

    Cuando la imaginación se anticipó al futuro; ¿será cierto, @grok?

    Por Silvana Tanzi
    // Leer el objeto desde localStorage