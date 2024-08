Coronavirus reflota viejas tensiones entre público y privado

El asaz polémico exministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro solía decir con ironía que había gente que estaba dispuesta a dar su vida por la revolución, pero que no le fueran a pedir 50 pesos. Cuando su “hermano del alma” José Mujica llegó a la presidencia demostró con creces que, además de su vida, estaba dispuesto a ofrecer gran parte de su sueldo para construir viviendas dignas para los más pobres, aunque su proyecto mimado, el Plan Juntos, no fue precisamente como soplar y hacer botellas.

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

Al crear por ley el Fondo Coronavirus, Lacalle Pou incluyó también un impuesto temporal para los jubilados, incluyendo a su padre, un expresidente, y a los militares, cuyas jubilaciones más altas que la media de los civiles estuvieron en la mira del gobierno pasado. La medida, que afecta a los sueldos más altos del Estado, a pesar de que no tuvo en cuenta la mesa de negociación de los funcionarios, no solo no despertó grandes quejas de los sindicatos, sino que obtuvo amplias simpatías en la sociedad, reflejada en las encuestas.