Defensores de Sendic cuestionan antiguo vínculo del presidente del Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio con Esteban Valenti

Varios dirigentes de la Lista 711 también tienen información de que Grab escribió artículos que fueron replicados por el portal UyPress, del cual Valenti es dueño, alguno de ellos ya como presidente del tribunal, como por ejemplo, uno en mayo de 2014 sobre “El abuso de funciones”.

Hasta el fallo, nada.

En la Lista 711 han cuestionado el accionar del tribunal y plantearon dudas sobre la legitimidad del fallo. “Ya tenemos decidido que Raúl no va a renunciar al influjo de una decisión cuestionada por un tribunal de este tipo. Raúl podría considerar su renuncia en caso de una resolución contraria de la Justicia”, dijo el diputado Saúl Aristimuño, del sector del vicepresidente, a El Observador semanas atrás.

Consultado al respecto, su compañero el senador Leonardo de León dijo a Búsqueda que “si Sendic tiene que tomar una decisión lo hará solo con el resultado de la Justicia”.

“No vamos a tomar decisiones a partir de especulación, ni de gente que dice que haría algo si estuviera en una situación que no está. Hay una sola persona en ese lugar y es el vicepresidente”, agregó. En cuanto al fallo del tribunal dijo que debe “relativizarlo” porque “se está hablando de un vicepresidente, no de un dirigente más, y hasta que no se sepa qué dice no va a pasar nada”.

* El sector Casa Grande aclaró que el próximo domingo resolverá si apoyan o no al vicepresidente.

