Discrepancias en Ancap sobre reestructuras y mejoras salariales

Y agregó: “Estas cosas tienen que ser transparentes, guardar cierto equilibrio en toda la organización y estudiar qué pasa con la transición, cuáles van a ser los métodos. Tiene que haber cierto grado científico de cómo se arma. Y acá todo indica o tiene la apariencia de que la función fue puesta para el funcionario y no el funcionario para la función. Como administradores y gestores tenemos que tener cuidado para que esas cosas no pasen”.

Añadió que si bien las resoluciones aprobadas no plantean incrementos del rubro “cero” del ente —el gasto salarial presupuestado—, al final del día van a significar “mayores costos” porque, como no se realizan procesos para el ingreso de trabajadores, termina contratando servicios tercerizados. “Entonces, estamos en una Ancap donde este directorio quiere sacarse el portland de arriba, quiere sacar pedazos del negocio y por otro lado crea jefaturas. No estoy de acuerdo”, planteó.

La presidenta de la Federación Ancap, Natalia Belo, también cuestionó la gestión de personal de la empresa pública. Señaló que mientras mantiene “altos cargos” y mueve la estructura hacia arriba está “retaceando” puestos y recursos en las escalas funcionales más bajas.

Hoy, jueves 2, Fancap realizará un paro general (a escala nacional) de 24 horas por las sanciones económicas aplicadas por el ente a un grupo de trabajadores que tomaron medidas sindicales. Esta semana el ente defendió en un comunicado su postura de descontar haberes y rechazó que el asunto violente la negociación colectiva.

Resoluciones.

A mediados de setiembre el Directorio de Ancap aprobó la formación de un grupo de trabajo para administrar en forma centralizada el rubro cero, analizar las solicitudes de personal de las gerencias y autorizar las que considerara pertinentes.

El 27 de diciembre el directorio, a través de varias resoluciones (849, 851 hasta la 857 inclusive), decidió cambios en la estructura gerencial. Por ejemplo, se creó la jefatura “Seguridad contra Incendios” en la gerencia de Medio Ambiente y otros dos cargos técnicos que le reporten. También aprobó modificaciones de nivel salarial (por ejemplo para gerente de Comunicación Institucional, jefe de planta de La Tablada y de Terminal del Este de la Gerencia Logística, jefe de soporte administrativo al directorio, etcétera). Además, creó el cargo de asesor de la Gerencia General y otros dos puestos para la Gerencia de Ingeniería (profesional mantenimiento y técnico profesional mantenimiento). También aprobó un cargo de supervisor de seguridad vigilancia, uno de educadora inicial y otro para administrativo en la Gerencia de Gestión Humana. Creó, asimismo, un cargo de operario de depósito y dos de administrativo para la Gerencia de Abastecimiento y la Subgerencia General de Asuntos Corporativos y la jefatura de Gestión del Cambio Corporativo, a la vez que designó a un funcionario y otros dos cargos de analistas junior para la misma área.

En este marco también aprobó cambios en la denominación a la Gerencia de Exploración y Producción por la de Transición Energética y la del jefe de Administración y Contratos por el de jefe de Hidrógeno; el directorio hizo designaciones en cada caso y encomendó la elaboración de los perfiles.

A su vez, se creó la Gerencia de Alineación Estratégica y nombró a un funcionario para ocuparla y un cargo de profesional para esta.

Para la Gerencia de Abastecimiento se creó un cargo de analista junior y otro cargo en la jefatura de Ingeniería de Control.

Aprobó también cambios en el nivel de la escala de algunos puestos en el Área Medio Ambiente, creó el cargo de jefe de Gestión Ambiental y el de jefe de Proyectos Ambientales.

Para Iglesias, algunas de estas resoluciones contienen adecuaciones que pueden sonar “lógicas”, pero falta el “porqué y el para qué”. Otros casos le “llaman la atención”, como crear un área de Transición Energética y nombrar jefes, “cuando se trata de un proyecto, no de un área. Porque hoy no hay un kilogramo de hidrógeno verde o un gramo de combustible sintético en instalaciones en Ancap. No es en desmedro de los funcionarios que están trabajando en el proyecto, no me opongo quizás a (que reciban) un sueldo mayor mientras dure el proyecto. Y luego de que esté definido qué y cómo se hace, ver la estructura necesaria y el concurso” para llenarla. “Poner a la gente y después ver qué vamos a hacer no es una buena señal de gestión de las relaciones laborales”, reiteró.

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, dijo a Búsqueda que esa comisión de trabajo dispuso la“distribución del crédito que entendió razonable en función de la situación de cada área”, tras analizar una serie de cambios en responsabilidades, transformaciones de perfil de gerencias y jefaturas, etc.

Aclaró que la “limitante real” es el monto máximo a gastar acordado con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto —con un tope en la plantilla del ente de 2.409 funcionarios a fin de 2023— para asignar en “ajustes de la organización, concursos internos, regularización de algunos interinatos y en el ingreso de personal”, que es algo reclamado por el sindicato. Señaló que, al tiempo que se resolvieron las situaciones de las gerencias, se lanzaron diversos procesos de selección externa para cargos genéricos.

