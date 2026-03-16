Mayoría de empresas estadounidenses están satisfechas haciendo negocios en Uruguay, según encuesta de instituto oficial

eCasi ocho de cada 10 empresas estadounidenses instaladas en Uruguay tienen una opinión positiva sobre el clima de inversión que ofrece el país, según los resultados de una encuesta encargada por el Instituto Uruguay XXI a PwC , presentada esta mañana en Torre Ejecutiva.

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La estabilidad macroeconómica, la seguridad institucional y jurídica así como la libertad para repatriar los dividendos están entre los factores más valorados para la facilitación de las actividades empresariales, de acuerdo al relevamiento, si bien también tienen una visión favorable sobre otras condiciones que ofrece el país, como la “calidad de vida”.

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En contrapartida, los ejecutivos están descontentos con los tiempos que les insume la realización de trámites y en cuestiones relativas a la falta de flexibilidad del mercado de trabajo.

A la hora de señalar aspectos que, a su juicio, se deberían priorizar para mejorar el entorno de negocios de Uruguay y a partir de los cuales podrían aumentar la inversión en el país, surgen principalmente las condiciones de acceso a mercados, exoneraciones e incentivos fiscales y aspectos macroeconómicos.

Las empresas estadounidenses que tienen o representan intereses norteamericanos en el país también aludieron al costo laboral, los tiempos de trámites, así como otros asuntos relativos a la educación, las condiciones del mercado de trabajo y el acceso al talento calificado.

Nivel de satisfacción

La encuesta a empresas de Estados Unidos en Uruguay fue realizada por PwC en los meses de junio y julio del año pasado, mientras reinaba la incertidumbre por la guerra arancelaria disparada por el presidente norteamericano Donald Trump.

El relevamiento se dirigió a 244 empresas, pero la tasa de respuesta fue de 25%, por lo que participaron 61 firmas, que representan el 22% del empleo y el 74% de las exportaciones de bienes del total de la muestra.

Las compañías estadounidenses encuestadas se desempeñan, en su mayoría, en el sector de servicios (profesionales, financieros, seguros, transporte), seguidas por las productoras de bienes (industria, forestal, automotriz, farmacéutica) y las dedicadas al comercio y la logística.

Seis de cada 10 empresas participantes dijeron tener capital mayoritariamente americano; el resto se repartió entre las que poseen una licencia, franquicia o son representantes de marca en Uruguay.

Según los resultados del relevamiento, el 79% de las compañías estadounidenses establecidas en el país tiene una opinión positiva del marco y las condiciones para hacer negocios que encuentran en Uruguay: 66% de los ejecutivos dijo estar “satisfecho” y 13% “muy satisfecho”.

En contrapartida, hubo 10% de respuestas negativas (“insatisfecho”) y otro 11% expresó una opinión neutra (“ni satisfecho ni insatisfecho”).

La estabilidad macroeconómica y la seguridad institucional fueron los factores que reunieron más respuestas positivas: sumaron 97% y 95% respectivamente, entre “satisfecho” y “muy satisfecho”. También se destaca la valoración de otras condiciones como la libertad cambiaria y la calidad de vida, con niveles de satisfacción mayores al 83%, en cada caso.

En tanto, las demoras para la realización de trámites fue la dificultad que más de un tercio de los ejecutivos (38%).

El sondeo profundizó sobre un conjunto de dimensiones que hacen a la fortaleza institucional del país. Los encuestados expresaron altos niveles de satisfacción en relación a la certeza y previsibilidad de las normas, la independencia e imparcialidad judicial, el cumplimiento de las decisiones judiciales y de los contratos, en general. En tanto, la no discriminación entre empresas extranjeras y locales obtuvo algunas señales de insatisfacción, con 8% de respuestas negativas.

Mejoras al clima de inversión

Consultados sobre qué aspectos deberían ser priorizados para mejorar el clima de inversión como condición para que las compañías estadounidenses intensificaran su apuesta en Uruguay, los ejecutivos se refirieron principalmente a las condiciones de acceso a los mercados, las exoneraciones e incentivos fiscales, las condiciones macroeconómicas y el costo laboral.

Los tiempos para realizar trámites, las condiciones del mercados de trabajo y el acceso a talento calificado también aparecieron entre los comentarios más relevantes mencionados por las firmas norteamericanas.