El FMI reitera elogios y preocupación por inflación desalineada

“Uruguay ha tenido un desempeño notable durante la última década. Hoy, el elevado ingreso per cápita y los impresionantes indicadores sociales son testimonio de que Uruguay ha logrado promover un crecimiento económico vigoroso e inclusivo. Ese logro fue posible gracias a las políticas macroeconómicas prudentes, las reformas institucionales progresistas y las políticas sociales activas”, señaló el funcionario.

Agregó que las perspectivas de la economía “son favorables” y reiteró que se espera que el Producto Bruto Interno crezca 3% en promedio este año, en línea con las estimaciones del gobierno. “Sin embargo —puntualizó el economista japonés—, el entorno externo plantea riesgos. La disminución del crecimiento en los países vecinos podría continuar empujando a la baja la actividad económica de Uruguay. Con todo, el impacto global no debería ser tan fuerte como los efectos de contagio experimentados en el pasado, ya que Uruguay ha diversificado significativamente el comercio exterior y ha reducido las vulnerabilidades de endeudamiento durante la última década”.

Otro peligro potencial está asociado a un debilitamiento del precio de los productos con escaso valor agregado y diferenciación que componen buena parte de la canasta exportadora de Uruguay. Según Shinohara, “más bien habría que esperar que los precios de las materias primas se mantengan estables y hay que estar preparados para una posible caída”.

De hecho, la última estimación de los economistas del FMI es que la cotización de los commodities no combustibles bajará 6,1% este año y otro 2,4% en 2015 (el crudo se abaratará 0,3% y 5,2%, respectivamente).

Shinohara estimó que el régimen de tipo de cambio flexible colaborará a amortiguar los posibles shocks externos y elogió las “amplias reservas financieras” acumuladas por el país.

Marcó que “una prioridad clave para Uruguay en materia de política económica sigue siendo reducir la inflación para que se ubique en la banda fijada como meta”, e insistió con la recomendación de aplicar una política fiscal más austera que contribuya con ese objetivo.

Celasun había sido mucho más directa al escribir un artículo que se publicó a mediados de febrero en un blog del FMI bajo el título “Uruguay: crecimiento sólido, pero aún con riesgos a la baja”. Moderar el ritmo de aumento del gasto público y subir impuestos ayudaría a contener la inflación, señaló (ver Nº 1.753).

Como meta a partir de julio próximo, el gobierno fijó un rango de aumento anual de precios al consumo de 3% a 7%.

Sin embargo, la tasa anual se ha ubicado persistentemente por encima de esos niveles (9,82% en los 12 meses a febrero).

Impacto de Aratirí

Los visitantes del FMI llegaron pocos días después de que el movimiento Uruguay Libre —contrario a la minería metalífera a cielo abierto— criticara un estudio sobre el impacto fiscal del proyecto de Aratirí hecho por un técnico del organismo y difundido en enero (ver Nº 1.748).

“Nuestras hipótesis estaban basadas en las informaciones públicas disponibles en el momento. Estos cálculos tendrán que ser actualizados en función de las novedades que vayan surgiendo en torno a la implementación del proyecto”, dijo Celasun en conversación con Búsqueda. El estudio en cuestión fue preparado en setiembre y “estuvo muy claro que se trataba de resultados preliminares que tendrían que ser actualizados”, recalcó.

La funcionaria aclaró: “No estamos tomando posición respecto del proyecto. Esa es una decisión de la sociedad y no le cabe al FMI”.

Subrayó también que, debido al carácter preliminar de su estimación, el organismo no ha incorporado cálculos de ingresos asociados al emprendimiento de la minera en las proyecciones fiscales del país que hace permanentemente.

El estudio fue cuestionado por Uruguay Libre por entender que contiene errores, por ejemplo al considerar las reservas de hierro declaradas por Aratirí, que “aún no han sido certificadas por el gobierno”. También objetó los costos de producción y el valor del metal utilizados por el organismo para estimar que los ingresos fiscales serán de U$S 26.269 millones durante los 27 años que duraría el proyecto de esa empresa en Uruguay. El movimiento calcula la recaudación en U$S 7.300 millones como máximo, una cifra similar a la que manejó el mes pasado en el Parlamento el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman.

Celasun dijo que los resultados preliminares de la estimación hecha por el FMI son “robustos” a partir de las hipótesis asumidas. Acotó que el estudio “miró hacia la eficacia del sistema de impuestos. Era más sobre esto que sobre la cifra que se extrajo en términos de recaudación” asociada al emprendimiento de Aratirí.

“El régimen fiscal para la minería en Uruguay se considera capaz de capturar para el gobierno una porción equitativa” de los ingresos, sin afectar la competitividad de la inversión, concluye, entre otros aspectos, el técnico fondomonetarista que elaboró el estudio.

“Acogemos todos los análisis alternativos y estamos abiertos a dialogar con los miembros del movimiento Uruguay Libre sobre las hipótesis técnicas que están por detrás de nuestro estudio”, manifestó Celasun.

Una carta fijando su posición fue entregada la semana pasada por ese grupo a la oficina de representación en Uruguay del FMI.

2014-03-06T00:00:00

