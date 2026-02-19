  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    El MTSS envió a la Cancillería el texto que ratifica el convenio 158 de la OIT; el Ministerio de Economía todavía está procesando cuál será su “postura” respecto del texto

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    FOTO

    Daniel Rodriguez/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) envió esta semana al de Relaciones Exteriores el texto de un proyecto de ley para ratificar un convenio internacional sobre la terminación de la relación laboral, que incluye el derecho de los trabajadores a contar con un período de preaviso antes de ser despedidos.

    El texto, ratificatorio del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que luego recibirá Presidencia de la República, llevará la firma de los dos ministerios —MTSS y Relaciones Exteriores—, informó a Búsqueda el subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto.

    Leé además

    Terminal Cuenca del Plata. 
    Terminal Cuenca del Plata

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Seis de cada 10 empresas proyecta aumentar su producción en 2026.
    Encuesta empresarial de Búsqueda

    Mayoría de empresarios espera aumentar su actividad en 2026, pero sin tomar más trabajadores

    Por Redacción Búsqueda

    Ese proyecto forma parte de una agenda para este año que impulsa la cartera encabezada por Juan Castillo. Meses atrás, y luego de la reestructura con despidos en algunas empresas grandes, el anuncio de que el MTSS promovería la ratificación de este convenio fue recibido con inquietud por el sector empleador, en el entendido de que suma rigideces a las relaciones laborales.

    Barreto aclaró que todavía no hay definiciones públicas por parte del ministerio respecto al “porcentaje” de la plantilla de trabajadores ni los tiempos del preaviso, ya que eso se definirá en la eventual reglamentación de la ley.

    Conflictividad laboral

    Los pasos que está dando ahora el MTSS para concretar la ratificación de este convenio ocurren en momentos en que se elevó la conflictividad laboral, en particular en el sector portuario —con afectación de la actividad exportadora—, por el reclamo de un mínimo de jornales al mes, y en la cooperativa láctea Conaprole, tras la decisión del cierre definitivo de una planta industrial.

    Consultada por Búsqueda sobre la conflictividad laboral, la directora nacional de Incentivo a la Inversión del Ministerio de Economía, Isabella Antonaccio, consideró que es “parte de la realidad” y son “situaciones que hoy están más permeables” en “sectores específicos”, actualmente “más o menos tensionados”. Añadió que el gobierno debe “saber gestionar” estas circunstancias, pero aclaró que no es competencia directa de Economía, sino del MTSS.

    Acerca del proyecto de la cartera de Trabajo que exige el preaviso de los despidos a los empleadores, señaló que “si bien es un asunto” que han venido “intercambiando”, el MEF todavía está procesando cuál será su “postura”.

    Selección semanal
    Hospital Policial

    Ricardo Medina, preso por crímenes en dictadura, denuncia que fue víctima de intento de homicidio en Hospital Policial

    Por Redacción Búsqueda
    Diputados

    Salle promoverá otra comisión investigadora sobre la pandemia tras difusión de “los archivos Epstein”

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage