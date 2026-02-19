Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

El MTSS envió a la Cancillería el texto que ratifica el convenio 158 de la OIT; el Ministerio de Economía todavía está procesando cuál será su “postura” respecto del texto

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) envió esta semana al de Relaciones Exteriores el texto de un proyecto de ley para ratificar un convenio internacional sobre la terminación de la relación laboral, que incluye el derecho de los trabajadores a contar con un período de preaviso antes de ser despedidos.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El texto, ratificatorio del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que luego recibirá Presidencia de la República, llevará la firma de los dos ministerios —MTSS y Relaciones Exteriores—, informó a Búsqueda el subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto.

Ese proyecto forma parte de una agenda para este año que impulsa la cartera encabezada por Juan Castillo. Meses atrás, y luego de la reestructura con despidos en algunas empresas grandes, el anuncio de que el MTSS promovería la ratificación de este convenio fue recibido con inquietud por el sector empleador, en el entendido de que suma rigideces a las relaciones laborales.

Barreto aclaró que todavía no hay definiciones públicas por parte del ministerio respecto al “porcentaje” de la plantilla de trabajadores ni los tiempos del preaviso, ya que eso se definirá en la eventual reglamentación de la ley.

Conflictividad laboral Los pasos que está dando ahora el MTSS para concretar la ratificación de este convenio ocurren en momentos en que se elevó la conflictividad laboral, en particular en el sector portuario —con afectación de la actividad exportadora—, por el reclamo de un mínimo de jornales al mes, y en la cooperativa láctea Conaprole, tras la decisión del cierre definitivo de una planta industrial.