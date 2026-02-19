Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) envió esta semana al de Relaciones Exteriores el texto de un proyecto de ley para ratificar un convenio internacional sobre la terminación de la relación laboral, que incluye el derecho de los trabajadores a contar con un período de preaviso antes de ser despedidos.
El texto, ratificatorio del convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que luego recibirá Presidencia de la República, llevará la firma de los dos ministerios —MTSS y Relaciones Exteriores—, informó a Búsqueda el subsecretario de Trabajo, Hugo Barretto.
Ese proyecto forma parte de una agenda para este año que impulsa la cartera encabezada por Juan Castillo. Meses atrás, y luego de la reestructura con despidos en algunas empresas grandes, el anuncio de que el MTSS promovería la ratificación de este convenio fue recibido con inquietud por el sector empleador, en el entendido de que suma rigideces a las relaciones laborales.
Barreto aclaró que todavía no hay definiciones públicas por parte del ministerio respecto al “porcentaje” de la plantilla de trabajadores ni los tiempos del preaviso, ya que eso se definirá en la eventual reglamentación de la ley.
Los pasos que está dando ahora el MTSS para concretar la ratificación de este convenio ocurren en momentos en que se elevó la conflictividad laboral, en particular en el sector portuario —con afectación de la actividad exportadora—, por el reclamo de un mínimo de jornales al mes, y en la cooperativa láctea Conaprole, tras la decisión del cierre definitivo de una planta industrial.
Consultada por Búsqueda sobre la conflictividad laboral, la directora nacional de Incentivo a la Inversión del Ministerio de Economía, Isabella Antonaccio, consideró que es “parte de la realidad” y son “situaciones que hoy están más permeables” en “sectores específicos”, actualmente “más o menos tensionados”. Añadió que el gobierno debe “saber gestionar” estas circunstancias, pero aclaró que no es competencia directa de Economía, sino del MTSS.
Acerca del proyecto de la cartera de Trabajo que exige el preaviso de los despidos a los empleadores, señaló que “si bien es un asunto” que han venido “intercambiando”, el MEF todavía está procesando cuál será su “postura”.