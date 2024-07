El MPP no quiere quedar nuevamente “aislado” y se sumó a la corriente mayoritaria del Frente Amplio sobre candidaturas

No quedar “aislado”. Esa es la lección que el Movimiento de Participación Popular ( MPP ) parece haber aprendido en el proceso hacia la elección de la Presidencia del Frente Amplio transcurrido el año pasado. Por eso decidió acelerar los tiempos y ante el pronunciamiento de la gran mayoría de los sectores del oficialismo en adhesión a la candidatura presidencial de Tabaré Vázquez consideró que ya no había tiempo para especulaciones y que era la hora de jugar.

“Lo peor que le puede pasar a una organización política es no saber interpretar a la gente y el candidato de la gente es Tabaré”, comentó el viernes 26 el senador Ernesto Agazzi al hablar ante la Dirección Nacional del MPP, según fuentes que consultó Búsqueda .

Tras promover la idea de elegir a padrón abierto un nuevo presidente del Frente Amplio y declarar que no quería postular un candidato propio, el MPP —en medio de duros debates internos— terminó proponiendo al senador Agazzi, quien fue derrotado por la socialista Mónica Xavier. Nadie más que el Espacio 609 —que el MPP integra— apoyó a Agazzi. “Fracasamos con total éxito”, dijo a manera de autocrítica a Búsqueda en esos días el diputado Aníbal Pereyra, uno de los principales operadores del sector que —si bien fue el más votado— mermó sustancialmente su representación en la dirección del Frente Amplio. Pasó de cinco a tres miembros en la Mesa Política de la coalición.

Los diputados Daniel Caggiani y Sebastián Sabini no compartieron la postura mayoritaria de la Dirección Nacional que decidió apoyar a Vázquez. El diputado Julio Battistoni habló en contra de la moción que finalmente salió, de respaldo a Vázquez, pero se retiró del local central del MPP de la calle Mercedes y no votó. Tampoco lo hicieron el senador Héctor Tajám y Gabriela Cultelli. Por estar de viaje no asistieron la senadora Lucía Topolansky ni el diputado Alejandro Sánchez.