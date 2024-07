El Ministerio del Interior tiene listo llamado a licitación para modernizar pasaportes con chips que impidan falsificación

Si bien el costo por cada unidad duplica al de los pasaportes que se emiten actualmente, el Ministerio del Interior considera que “es una decisión estratégica” lograr que los uruguayos no necesiten visa para entrar a Estados Unidos, declaró a Búsqueda el director de Secretaría de esa cartera, Charles Carrera. La licitación sería por unos 80.000 pasaportes y podría estar resuelta antes de fin de año, informó Carrera. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se aseguró que están de acuerdo con avanzar en este tema “tan rápido como sea posible”. El canciller Luis Almagro dijo a Búsqueda que incluso se propuso al Ministerio del Interior incluir el asunto en la Rendición de Cuentas. “La decisión institucional está, incluso a nivel de Presidencia”, aseguró el ministro y destacó que el tema está atado a una inversión económica que permita modernizar las libretas.

La directora de Asuntos Consulares de Cancillería, Lourdes Boné, señaló sin embargo que en la actualidad el Ministerio está abocado a la instalación progresiva e implementación del nuevo sistema de pasaporte electromecánico, que sustituirá gradualmente a las libretas manuscritas. En lo que va del año se han tramitado 30.000 pasaportes electromecánicos y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) ha establecido como recomendación que al 25 de noviembre de 2015 no circule ningún pasaporte manuscrito. Boné dijo que la meta trazada por la Cancillería es que todas las Oficinas Consulares de Uruguay funcionen con la nueva modalidad en noviembre de 2014.

Requisitos.

La implementación de un chip en el pasaporte es uno -no el único- de los requisitos planteados por Estados Unidos para eliminar la visa. La embajadora norteamericana Julissa Reynoso dijo en entrevista con Búsqueda que el gobierno uruguayo “tiene la lista de requisitos técnicos” que se necesitan “para avanzar en la decisión política de incluir a Uruguay en el programa donde no se requieren visas” (Búsqueda Nº 1.749). “Alguien tiene que tomar la decisión de hacer un cambio administrativo y que se les den nuevos pasaportes a los uruguayos con el chip necesario”, dijo Reynoso, quien también destacó que Uruguay y Chile son los países con las tasas más altas de aprobación de visas en el continente. Los uruguayos no pueden viajar libremente a Estados Unidos desde el 15 de abril de 2003, cuando Uruguay perdió la calificación para integrar el Programa de Exención de Visas luego de verificar un alto número de ciudadanos que se quedaban en el país norteamericano por más tiempo que el autorizado.