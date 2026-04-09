El PIT-CNT prepara un año con presencia “en la calle” para impulsar su agenda en un escenario complejo

En su Mesa Representativa de marzo, el PIT-CNT discutió el plan de trabajo para el 2026. El movimiento sindical tiene este año una agenda cargada, en medio de un escenario que considera “absolutamente complejo”, y definió como “una orientación central” la “movilización popular” para conseguir avances.

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El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, hizo en la reunión un “informe político” de parte del Secretariado Ejecutivo, que al final de la jornada resultó aprobado por unanimidad.

Trabajo El PIT-CNT prepara su estrategia para avanzar hacia la reducción de la jornada laboral en 2026

En 2026 se cumplen “60 años de unidad sindical”, con la fundación en 1966 de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). Todo el plan anual de trabajo estará “presidido por esa consigna”, de acuerdo con el informe. El aniversario tendrá a lo largo del año “actividades conmemorativas” que destaquen el proceso de unidad. Para esto se decidió conformar una comisión nacional que procure “aprovechar el aniversario como instancia de acumulación política, fortalecimiento organizativo y construcción de perspectiva histórica”.

El Diálogo Social sobre Seguridad Social , la elección de los representantes del BPS, la propuesta de un impuesto de 1% al 1% más rico , la reducción de la jornada laboral sin pérdida de salario, el Congreso Nacional de la Educación y la discusión de la Rendición de Cuentas son los puntos principales de la agenda del año. En paralelo, el PIT-CNT procurará atender algunas debilidades internas que tiene identificadas.

Dentro del contexto definido como “absolutamente complejo” por la dirigencia, el informe de Abdala se refirió en primer término al “escenario internacional pautado por los fenómenos del genocidio al pueblo palestino, la guerra en Medio Oriente y la injerencia militar directa de Estados Unidos” en el continente. En el ámbito local, el análisis aludió a “la necesidad de avanzar hacia una estrategia nacional de desarrollo”, a que está en curso una “disputa por la seguridad social” y a la “persistencia de desigualdades estructurales, especialmente en la infancia”. En el panorama político, el informe evaluó que “la correlación de fuerzas no es favorable” para la agenda sindical, “pero existen acumulados políticos y sociales importantes”.

“En este marco, se reafirma una orientación central: los avances no se logran solo en el plano institucional, sino con organización y movilización popular”, indica el informe.

20250522MZINA_5494 Marcelo Abdala en el Congreso del PIT-CNT en 2025. Mauricio Zina / adhocFOTOS

“Las conquistas se definen en la calle”

El acto del 1º de mayo será la próxima actividad masiva del PIT-CNT. En la Mesa Representativa se definió que la consigna para esa jornada será “Por trabajo, salario y justicia social. El Uruguay es su gente”.

Para fines de mayo o principios de junio, el PIT-CNT se propone impulsar otra “gran movilización nacional” que tendrá como ejes a la seguridad social, la redistribución de la riqueza, el impuesto al 1% más rico y la reducción de la jornada laboral. Todos esos puntos son para el movimiento sindical parte de lo que llama una “estrategia nacional de desarrollo”.

El impulso a una estrategia nacional de desarrollo fue una definición del último Congreso del PIT-CNT, llevado a cabo en mayo de 2025. En diciembre pasado hubo un primer encuentro convocado por el gobierno, a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), para abordar el tema con representantes sindicales y empresariales.

Para dar continuidad a ese ámbito de diálogo tripartito, la dirigencia sindical decidió conformar un “consejo técnico asesor” y en paralelo “organizar un encuentro de direcciones” de todas las filiales que integran el PIT-CNT.

El Diálogo Social sobre Seguridad Social, el impuesto al 1% más rico y la reducción de la jornada laboral son tres líneas protagónicas de la agenda sindical del 2026.

Sobre seguridad social, Abdala dijo en su informe que el ámbito convocado por el gobierno “se encuentra en etapa de definiciones”. En ese sentido, planteó la necesidad de promover “procesos informativos” en los “lugares de trabajo” y “en los barrios” sobre los postulados del movimiento sindical. Consideró fundamental ese trabajo “desde el pie” para lograr avances.

A fines de noviembre, el PIT-CNT presentó públicamente su propuesta de crear una sobretasa de 1% en Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas (IPPF) para las 25.000 personas con mayor patrimonio del país, que poseen entre US$ 1 millón y US$ 1.000 millones. En el informe político, Abdala planteó instalar esa iniciativa como un “eje prioritario” con la consigna de que “Uruguay no debe y no puede tener niños con hambre”. Para el presidente del PIT-CNT, este es “un punto de ofensiva histórica” y es “imprescindible construir mayoría social y política”. Para empezar a buscar ese respaldo, empezarán a organizar reuniones con organizaciones de derechos humanos, con la academia, con parlamentarios y con los partidos políticos.

Sobre la discusión respecto a la reducción de la jornada laboral, el PIT-CNT aspira a que el ámbito propuesto por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social comience a funcionar antes del 1 de mayo. La dirigencia sindical procura avanzar hacia las 40 horas de trabajo semanales con pago de 48 horas. Sobre este punto, el informe de Abdala panteó que “la negociación es importante, pero las conquistas se definen en la calle”.

Esa impronta de movilización se extiende a toda la agenda del año: “Sin organización, sin movilización y sin disputa social y política no hay transformaciones reales”.