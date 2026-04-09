Crece el mercado de las ‘insurtech’; Uruguay alberga cerca del 10% de esas compañías de América Latina

Realizar inspecciones remotas de vehículos mediante visión por computadora y utilizando inteligencia artificial para detectar daños, plataformas simples y amigables para que los usuarios compren y operen productos de compañías aseguradoras, aplicaciones para buscar, comprar o vender vehículos usados son algunas soluciones tecnológicas disponibles en el mercado uruguayo para consumidores finales, compañías y corredores de seguros .

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La cantidad de empresas de software que desarrollan soluciones tecnológicas para la industria aseguradora uruguaya y la región se expandió en el último año. En la actualidad hay medio centenar de firmas que sobre todo operan desde Uruguay, pero además el país está siendo un “receptor” de esas insurtech, como se las denomina.

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En muchos casos, se trata de empresas nacientes o en etapas tempranas de desarrollo (startups) que apuntan a la distribución digital de seguros, soluciones de salud (telemedicina), tecnología para intermediarios de seguros y microseguros, como coberturas de viaje, odontológicas, de mascotas u objetos, entre otras.

A pesar de que Uruguay es un mercado pequeño en términos relativos, el país alberga cerca del 10% de las insurtech de toda América Latina, indica un informe reciente de la Asociación Uruguaya de Insurtech (AUI).

“Cepa tecnológica”

“El crecimiento del ecosistema de insurtech uruguayo se da, en parte, porque están viniendo muchísimas para acá”, dijo a Búsqueda el presidente de la AUI, Pablo Tiscornia. Explicó que eso se dio por las acciones de la gremial para atraer negocios, en un mercado con “apetito de innovación en seguros”, en un contexto de crecimiento global de la inversión en tecnología y su aplicación.

Tiscornia apuntó que la AUI se formó hace 14 meses y eso potenció el “ecosistema” local para este tipo de empresas. Señaló además que Uruguay es el país de América Latina que registra mayor dinamismo en ese nicho de empresas tecnológicas. “Ya somos 51 insurtech; hace algo más de un año éramos unas 22”, describió. Y agregó: “Somos el país que más crece y el que más promete” en cuanto a la expansión del sector. Incluso, proyectó para los próximos años un crecimiento “bastante mayor” al registrado recientemente.

Para Tiscornia, esta expansión se viene registrando porque Uruguay tiene “cepa tecnológica” y ofrece un entorno “muy atractivo para innovar: estabilidad institucional, seguridad jurídica y un regulador accesible que permite dialogar y construir”. Apuntó que eso “es clave” en una industria “tan sensible” como la aseguradora.

Por otro lado, analizó que el mercado local es “ideal para testear”, por ser “lo suficientemente chico” como para validar modelos y, al mismo tiempo, tener un “nivel de sofisticación alto” en cuanto a los consumidores y las compañías. Eso, dijo, facilita “escalar” proyectos a la región.

Además, el empresario destacó el nivel de los recursos humanos al disponer de “talento tech sólido, mentalidad abierta a la colaboración y un ecosistema cada vez más conectado” con la región y el mundo. Agregó que a esos factores se suma una “tendencia más profunda: el seguro está entrando en una nueva etapa donde lo digital, lo embebido y lo automatizado” ya no son opcionales.

En esa línea, Tiscornia aseguró que en Uruguay los principales clientes de las insurtech son los corredores de seguros, porque les proporcionan herramientas que los ayudan con software o tecnología para mejorar sus operaciones. Como ejemplo, mencionó que las soluciones para los intermediarios de seguros pasan por sistemas de planificación de recursos empresariales que les faciliten operaciones diarias y brinden información sobre clientes, sus pólizas y avisos de renovación. Otros facilitan la automatización de tareas, la rapidez en la cotización y la comparación de coberturas entre las compañías aseguradoras, etcétera.

“Lo que hemos visto en Uruguay es que los corredores de seguros se están dando cuenta de que la tecnología es necesaria. Las aseguradoras ya lo sabían, pero con todas las normas de cumplimiento y regulación que tienen que seguir y la burocracia de las empresas grandes a veces se les hace difícil incorporar tecnología”, comentó el empresario.

Las insurtech también actúan como vendedoras, distribuyendo, con plataformas que son como “corredores digitales” en las que el usuario puede contratar directamente una cobertura vía web o aplicaciones de celular.

“Motor” en la región

Un informe reciente sobre el desarrollo del mercado de las empresas de tecnología que agregan valor a la cadena aseguradora en Latinoamérica, patrocinado por la compañía Mapfre, destaca que en América Latina hay unas 536 insurtech, y que en 2025 el sector registró un “crecimiento sólido”, de 7% en comparación al año anterior. Señala que Uruguay, junto con Chile y México, son los “motores” de crecimiento de las insurtech en la región.

En particular sobre Uruguay, apunta que en el sector prevalecen las empresas extranjeras o “importadoras” de soluciones, y que es poco exportador. Al respecto, Tiscornia dijo que la AUI trabaja en acciones para favorecer la internacionalización de las firmas.

En tanto, el estudio realizado el año pasado por la gremial —que nuclea a unas 60 empresas, entre insurtech, corredores, brokers y proveedores de tecnología— “mapea” las especializaciones, las tecnologías y los modelos de negocio de las empresas que operan en Uruguay, y destaca el potencial de expansión regional, así como las “señales de sofisticación y preparación” para competir en mercados del exterior.

Geográficamente, señala el análisis, más de seis de cada 10 de las insurtech, que en muchos casos son startups, están establecidas de manera legal u operan sobre todo en el territorio uruguayo. Para expandirse a la región, 22% apunta a Argentina, 20% a México y 18% a Colombia. Un porcentaje menor busca ingresar a los mercados de Estados Unidos y España.

En cuanto a las tecnologías que utilizan, el estudio indica que la mayoría aprovecha aplicaciones e “integraciones embebidas”, la mitad utiliza, además, inteligencia artificial, y es elevado el porcentaje (40%) de las que emplean datos para análisis predictivos. En menor medida, tecnologías más especializadas como internet de las cosas, telemedicina y blockchain también son herramientas utilizadas.

Respecto al foco del negocio, el análisis consigna que las insurtech del mercado uruguayo se enfocan en el consumidor final, y ofrecen seguros de bienestar, para mascotas o servicios de viaje. También tienen alianzas para proveer servicios a corredores o aseguradoras, y una minoría ofrece plataformas. A partir de ese mapeo, señala que se revela una estrategia de diversificación de canales de salida al mercado, que está alineado con las tendencias globales del sector.

Según el estudio, Simpletech, Autinspector, Unimate, Klimber, Ecolicuá, Dentalpro, Ping Tech, Miseguro Ok, Doctari, Aseguro Mi Viaje y Kairos son algunas de las insurtech con presencia en el mercado local y regional.