Un error en la declaración jurada de Orsi detectado por estudiantes de Contabilidad expuso ausencia de controles en la Jutep

La docente escribió al organismo, que adujo que no tiene personal para revisar inconsistencias, aunque informó que trabaja en una nueva metodología de análisis para facilitar la detección de desvíos

El 3 de octubre de 2025 llegó un correo electrónico a la secretaría técnica de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) con una consulta particular sobre la última declaración jurada del patrimonio del presidente de la República, Yamandú Orsi. La remitente es una docente de Contabilidad que estaba trabajando junto con sus estudiantes la composición del patrimonio. Los alumnos habían puesto como ejemplo a analizar la liquidación realizada por el mandatario. “Para su asombro, descubrieron que el cálculo no es correcto. En primer lugar, se tomaron los ingresos como parte del activo, lo que no es correcto. Y además la suma no es correcta”, escribió la docente en su correo. Y agregó: “Agradezco puedan informar si esta liquidación no está validada por el órgano, que es según normativa quien debe controlar las liquidaciones”.

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Según la declaración jurada presentada por el presidente Orsi ante la Jutep, su patrimonio neto es de $ 12.298.570. Sin embargo, no solo los ingresos ($ 547.704) se contabilizaron erróneamente como parte del activo, como puntualizó la docente y detectaron los alumnos, sino que el cálculo de la suma total es erróneo. Considerando el desglose presentado ($ 1.475.000 en su cuenta bancaria, más $ 6.020.000 de inmuebles, más $ 547.704 de ingresos y $ 4.256.570), el total debería ser $ 12.299.274.

La consulta tuvo una rápida respuesta desde la Jutep. La presidenta del organismo, Ana Ferarris, admitió que, tras el planteo de la docente, se “advirtió” que el “total del activo no coincidía con los bienes declarados” y que esto podía ser consecuencia de que se consideraron los ingresos como parte del activo. “Entendemos que resulta obviamente erróneo”, señaló.

Como segundo punto, Ferraris explicó que “hasta ahora la Jutep no tiene forma reglamentaria ni personal especializado para evaluar la consistencia de todas las declaraciones presentadas para su publicación”. Y agregó: “Si la misma hubiese sido presentada en formato digital, el error hubiese sido detectado automáticamente, pero fue presentada, como la norma lo habilita, en formato papel”. Por último, aclara que el presidente “se encuentra al día en relación a su obligación legal de presentar su declaración jurada de bienes e ingresos” y que, en esta situación analizada, se “advierte un error circunstancial e involuntario que coincide con lo observado por la consultante”.

Además de esta respuesta de Ferraris, la docente recibió otro correo firmado por la funcionaria Nerea Bárcena, en el que también se detiene a explicar la dinámica de trabajo para el análisis de las declaraciones juradas. “En este momento estamos trabajando en una metodología de análisis de riesgo que nos permitirá estudiar los datos de las declaraciones, con el fin de detectar posibles errores o desvíos anormales, facilitando así un mejor control. Dado el volumen de las declaraciones, este análisis no es individual, pero si permitirá identificar posibles inconsistencias”.