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    Un error en la declaración jurada de Orsi detectado por estudiantes de Contabilidad expuso ausencia de controles en la Jutep

    La docente escribió al organismo, que adujo que no tiene personal para revisar inconsistencias, aunque informó que trabaja en una nueva metodología de análisis para facilitar la detección de desvíos

    Yamandú Orsi.

    Yamandú Orsi.

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    Adhoc-Mauricio Zina
    Búsqueda | Federico Castillo
    Por Federico Castillo

    El 3 de octubre de 2025 llegó un correo electrónico a la secretaría técnica de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) con una consulta particular sobre la última declaración jurada del patrimonio del presidente de la República, Yamandú Orsi. La remitente es una docente de Contabilidad que estaba trabajando junto con sus estudiantes la composición del patrimonio. Los alumnos habían puesto como ejemplo a analizar la liquidación realizada por el mandatario. “Para su asombro, descubrieron que el cálculo no es correcto. En primer lugar, se tomaron los ingresos como parte del activo, lo que no es correcto. Y además la suma no es correcta”, escribió la docente en su correo. Y agregó: “Agradezco puedan informar si esta liquidación no está validada por el órgano, que es según normativa quien debe controlar las liquidaciones”.

    Según la declaración jurada presentada por el presidente Orsi ante la Jutep, su patrimonio neto es de $ 12.298.570. Sin embargo, no solo los ingresos ($ 547.704) se contabilizaron erróneamente como parte del activo, como puntualizó la docente y detectaron los alumnos, sino que el cálculo de la suma total es erróneo. Considerando el desglose presentado ($ 1.475.000 en su cuenta bancaria, más $ 6.020.000 de inmuebles, más $ 547.704 de ingresos y $ 4.256.570), el total debería ser $ 12.299.274.

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    La consulta tuvo una rápida respuesta desde la Jutep. La presidenta del organismo, Ana Ferarris, admitió que, tras el planteo de la docente, se “advirtió” que el “total del activo no coincidía con los bienes declarados” y que esto podía ser consecuencia de que se consideraron los ingresos como parte del activo. “Entendemos que resulta obviamente erróneo”, señaló.

    Como segundo punto, Ferraris explicó que “hasta ahora la Jutep no tiene forma reglamentaria ni personal especializado para evaluar la consistencia de todas las declaraciones presentadas para su publicación”. Y agregó: “Si la misma hubiese sido presentada en formato digital, el error hubiese sido detectado automáticamente, pero fue presentada, como la norma lo habilita, en formato papel”. Por último, aclara que el presidente “se encuentra al día en relación a su obligación legal de presentar su declaración jurada de bienes e ingresos” y que, en esta situación analizada, se “advierte un error circunstancial e involuntario que coincide con lo observado por la consultante”.

    Además de esta respuesta de Ferraris, la docente recibió otro correo firmado por la funcionaria Nerea Bárcena, en el que también se detiene a explicar la dinámica de trabajo para el análisis de las declaraciones juradas. “En este momento estamos trabajando en una metodología de análisis de riesgo que nos permitirá estudiar los datos de las declaraciones, con el fin de detectar posibles errores o desvíos anormales, facilitando así un mejor control. Dado el volumen de las declaraciones, este análisis no es individual, pero si permitirá identificar posibles inconsistencias”.

    Y sobre la consulta en sí, se insiste en el “error circunstancial” de Orsi, “ya que sus declaraciones anteriores como intendente de Canelones” son “consistentes y correctas en cuanto a la declaración del patrimonio”. La funcionaria agradece el “interés” y el “valioso aporte” de la docente a la transparencia.

    El otro error de Orsi en la declaración jurada

    De la declaración jurada de Orsi se desprende que posee un patrimonio personal que es un poco más del doble que el que tenía antes de las elecciones nacionales. Según informó Búsqueda en junio de 2025, el incremento responde a la venta de los “derechos hereditarios” sobre una propiedad familiar, algo que no incluyó en declaraciones anteriores.

    Tras la muerte de su madre, Carmen Martínez, en febrero de 2023, el entonces intendente de Canelones y su hermana quedaron como herederos de hecho de la casa que era de su familia.

    Orsi cedió los derechos hereditarios a su hermana a cambio de US$ 140.000, según la versión de un allegado al presidente. Con ese dinero, compró la casa que arrendaba y que está junto a la propiedad que tiene desde hace años con su esposa. Todo está “debidamente escriturado”, dijo el allegado.

    Y reconoció que Orsi debería haber mencionado el tema de los derechos sucesorios en sus declaraciones del 2024 y lo consideró un “error”. Añadió que esa “omisión” pudo responder a que “nunca se vio como heredero” y que tampoco se abrió la sucesión a escala judicial. Un escribano con experiencia en completar declaraciones juradas de la Jutep dijo a Búsqueda que Orsi debió escribir, en el apartado que dice “otros bienes”, una mención del estilo “derechos hereditarios en la sucesión de Carmen Martínez” por un valor de “x”.

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