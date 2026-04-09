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    El gobierno anuncia plan con medidas sociales, aunque hay dudas sobre su financiamiento

    En el Ministerio de Economía entienden que el financiamiento de las acciones previstas para atender a las personas en situación de calle deberá surgir de una “redistribución” de fondos ya asignados este año, y que la postura de cara a la Rendición de Cuentas es que no se aumente el gasto en 2027

    El presidente Orsi y el ministro Civila, el martes 7, en la presentación de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.

    El presidente Orsi y el ministro Civila, el martes 7, en la presentación de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    A través del presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, el Poder Ejecutivo anunció un “plan estratégico” con el objetivo de reducir la cantidad de personas en situación de calle que, sin embargo, no contará con recursos presupuestales adicionales.

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    Desde el Ministerio de Economía (MEF) dijeron a Búsqueda que el financiamiento del plan este año deberá surgir de una “redistribución” de fondos ya asignados, lo cual “habrá que ver cómo se hace”. Ratificaron que la voluntad de la cartera es que, dado el escenario económico complejo, el próximo proyecto de Ley de Rendición de Cuentas —que debe ser presentado al Parlamento antes de julio— sea con “gasto cero”, si bien la decisión final dependerá de consideraciones políticas del Poder Ejecutivo.

    Una postura presupuestal restrictiva ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una entrevista con Búsqueda en enero. “Por ahora, el Presupuesto quinquenal es el que manda y yo, por cómo leo la coyuntura, no creo que haya recursos (extra). Me anticiparía a decir que nadie debería estar haciendo cuentas pensando que en la Rendición de Cuentas de 2026 va a haber recursos adicionales de lo que está previsto” en la ley presupuestal, señaló.

    De hecho, el MEF se apresta a iniciar en poco tiempo la elaboración del proyecto de Rendición de Cuentas sobre la base de un crecimiento económico inferior al proyectado cuando diseñó el plan presupuestal quinquenal (2,2% en 2026). En ese sentido, la cartera trabaja en una corrección de las proyecciones para 2026 y 2027, asumiendo un desempeño más modesto.

    En esa línea ya se movieron analistas, calificadoras de riesgo y organismos internacionales.

    El Banco Mundial informó ayer, miércoles 8, que ahora estima que la economía uruguaya crecerá un 1,6%.

    Fitch Ratigs proyecta que Uruguay crezca 1,8% en 2026 y 2% en 2027, por debajo de la mediana —un 2,4%— de otros soberanos calificados como “BBB”, y “con riesgos a la baja, dependiendo de la duración de la guerra en Irán y el choque de precios energéticos globales”, dijo a Búsqueda Christopher Dychala, director de análisis de riesgo de esa calificadora. Según el analista, “las demandas de un mayor gasto social y el limitado apetito por medidas estructurales para aumentar los ingresos” suponen “desafíos para la consolidación fiscal a mediano plazo”.

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