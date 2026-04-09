El gobierno anuncia plan con medidas sociales, aunque hay dudas sobre su financiamiento

En el Ministerio de Economía entienden que el financiamiento de las acciones previstas para atender a las personas en situación de calle deberá surgir de una “redistribución” de fondos ya asignados este año, y que la postura de cara a la Rendición de Cuentas es que no se aumente el gasto en 2027

El presidente Orsi y el ministro Civila, el martes 7, en la presentación de la Primera Estrategia Nacional sobre Situación de Calle.

A través del presidente Yamandú Orsi y el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, el Poder Ejecutivo anunció un “plan estratégico” con el objetivo de reducir la cantidad de personas en situación de calle que, sin embargo, no contará con recursos presupuestales adicionales.

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Orsi y Civila expusieron una estrategia que abarca 42 acciones, sumadas a las que se encuentran en desarrollo y aquellas proyectadas para ejecutar en 2026 y 2027. En la conferencia, efectuada el martes 7 en la Torre Ejecutiva, las autoridades no hablaron sobre los costos que tendrían las medidas previstas ni cómo serán financiadas.

Desde el Ministerio de Economía (MEF) dijeron a Búsqueda que el financiamiento del plan este año deberá surgir de una “redistribución” de fondos ya asignados, lo cual “habrá que ver cómo se hace”. Ratificaron que la voluntad de la cartera es que, dado el escenario económico complejo, el próximo proyecto de Ley de Rendición de Cuentas —que debe ser presentado al Parlamento antes de julio— sea con “gasto cero”, si bien la decisión final dependerá de consideraciones políticas del Poder Ejecutivo.

Una postura presupuestal restrictiva ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone, en una entrevista con Búsqueda en enero. “Por ahora, el Presupuesto quinquenal es el que manda y yo, por cómo leo la coyuntura, no creo que haya recursos (extra). Me anticiparía a decir que nadie debería estar haciendo cuentas pensando que en la Rendición de Cuentas de 2026 va a haber recursos adicionales de lo que está previsto” en la ley presupuestal, señaló.

De hecho, el MEF se apresta a iniciar en poco tiempo la elaboración del proyecto de Rendición de Cuentas sobre la base de un crecimiento económico inferior al proyectado cuando diseñó el plan presupuestal quinquenal (2,2% en 2026). En ese sentido, la cartera trabaja en una corrección de las proyecciones para 2026 y 2027, asumiendo un desempeño más modesto.