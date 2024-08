El Poder Ejecutivo colocará placa en inteligencia policial y suprimirá la que hay en homenaje al ex director Víctor Castiglioni

“Esta no es una esquina cualquiera. En este edificio funcionó la inteligencia policial en la última dictadura cívico-militar, hasta 1985. Aquí se organizó el espionaje y la persecución contra la sociedad. Aquí se secuestró y torturó, se violó y humilló. No pases indiferente. Nunca más terrorismo de Estado”.

La iniciativa, al amparo de la ley reparatoria 18.596, correspondió a un grupo de ex presos políticos de la vieja Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) y la inscripción es similar a la que se colocó el lunes 27 en el ex Batallón de Infantería 13 y en el vecino centro de detención 300 Carlos, conocido como “El infierno”, en la Gruta de Lourdes.

El caso de la ex DNII, sin embargo, tiene algunas características propias: los ex detenidos obtuvieron también el compromiso del Ministerio del Interior para, al mismo tiempo que se coloque la marca en la calle, en el interior se quite una placa de 2001 y el salón de actos deje de llevar el nombre del ex director de la inteligencia policial, inspector Víctor Castiglioni.

La plaqueta resistida fue colocada el 19 de diciembre de 2001 “en homenaje a su liderazgo sustentado con firme convicción, fuerza moral y una visión profesional ejemplar”.

La ex ministra del Interior Daisy Tourné dijo a Búsqueda que durante su permanencia al frente del Ministerio del Interior, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez, ordenó quitar la placa y el nombre del policía del salón de actos. Sin embargo, la senadora socialista reconoció que no firmó ninguna resolución y dijo que no recuerda haber hecho un seguimiento.

En diciembre de 2008, el diario “Ultimas Noticias” informó acerca del “malestar” entre funcionarios de la inteligencia policial al enterarse que el comando, siguiendo la orden de la ministra, había quitado el nombre del ex director al salón de actos de la DNII.

La ministra había dicho públicamente que no iría a visitar la sede policial mientras estuviera el tributo al ex jefe de inteligencia.

“Es parte de la historia, no se puede negar, pero para homenajes no da”, opinó esta semana Tourné.

Las señas que recuerdan a Castiglioni están presentes en la sede de la actual Dirección General de Inteligencia Policial (DGIP).

Diego Damián, uno de los ex presos que promovieron el petitorio, pudo fotografiar la placa y una galería de fotos de directores que incluye también a Máximo Costa Rocha, otro oficial cuestionado por violaciones a los derechos humanos. El Ministerio aun no ha adoptado resolución acerca de si mantendrá la foto en la galería de directores.

Aunque el primer director de la DNII fue el inspector Antonio Píriz Castagnet, Castiglioni, que fue encargado de la custodia de los ex presidentes Oscar Gestido y Jorge Pacheco Areco, se convirtió en el jerarca que se mantuvo más años en el cargo —entre 1971 y 1982— y además estuvo al frente durante buena parte del enfrentamiento con el MLN-Tupamaros y luego la represión al Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo y otras organizaciones de izquierda.

En el departamento 5 de la DNII había sido detenida la maestra Elena Quinteros, desaparecida luego de pedir asilo en la Embajada de Venezuela.

Un dossier presentado por los ex presos incluyó también el testimonio del ex diputado Gonzalo Carámbula, que en julio de 1985 denunció que fue colgado desnudo de las muñecas y golpeado en todo el cuerpo por funcionarios de la DNII que lo detuvieron en marzo de 1976.

Las denuncias de Carámbula y de otros presos, que incluyeron violaciones de detenidas, fueron presentadas entonces por el ex senador José Germán Araujo.

En la trayectoria de la DNII figura también la detención del escritor Juan Carlos Onetti, en febrero de 1974, luego de haber sido jurado de un concurso literario y premiado un cuento que no gustó al régimen y el seguimiento del ex presidente Julio Sanguinetti, entre otros.

En 1998, dos años antes de morir, el inspector Castiglioni dio su propia versión de lo ocurrido en esos cruentos años y en especial en el período de actuación al frente de la DNII, durante una larga entrevista con el periodista César di Candia (Búsqueda Nº 938 al 942). El policía, tío del coronel de inteligencia Elmar Castiglioni, fallecido en 2015, defendió el papel jugado por el Ejército, se quejó de que este no reconoció el aporte de la Policía y negó haber rematado a la tupamara Ivette Martirena el 14 de abril de 1972 en Malvín, como afirmó un ex oficial de inteligencia, aunque no negó responsabilidad en la represalia de los atentados.

