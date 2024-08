El discurso de Juan Pablo Terra en febrero de 1973

Y venimos con esto a la doctrina del tutelaje, expuesta en aquel documento militar que analizamos dos meses atrás. Muchas cosas confirman que es una convicción madurada de tiempo atrás y mantenida a través de las alternativas de esta crisis. Los militares no quieren tomar el poder para ejercer ellos el gobierno. Nada les hubiera costado quitar a Bordaberry del medio. Si la crisis se prolongó trabajosa fue precisamente porque no quisieron hacerlo. Hubieran aceptado que Bordaberry renunciara y quedara Sapelli, pero para ello la renuncia debía ser ‘espontánea’ y Bordaberry no quería renunciar. En todo caso, con él o con otro, lo importante era que aceptara las condiciones. No se trataba de cambiar de personas, de instalar un presidente por las armas ni de sustituirlo por una nueva elección a breve plazo, sino de instaurar un tutelaje.