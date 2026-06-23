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    Conexión Ganadera: “inédito” acuerdo de acreedores “destraba la distribución de fondos”

    El convenio, que superó el 85% de los créditos representativos de los acreedores, prevé la distribución de US$ 35 millones en un plazo de 60 días, luego de la homologación de la Justicia concursal

    Manifestación por el caso Conexión Ganadera frente al Palacio de los Tribunales en Montevideo.

    Manifestación por el caso Conexión Ganadera frente al Palacio de los Tribunales en Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ana Morales
    Por Ana Morales

    Esta semana se concretará la presentación del acuerdo de acreedores por parte del síndico de Conexión Ganadera, Alfredo Ciavattone, al Juzgado de Concurso de 1er turno, el cual, en conjunto con varios estudios jurídicos, propuso distribuir US$ 35 millones entre los más de 4.000 damnificados por la estafa que configura la megacausa.

    Si la sede concursal homologa este acuerdo, dejándolo firme, los acreedores firmantes tendrían derecho al cobro de los porcentajes establecidos en un plazo de 60 días.

    Según la propuesta, aquellos acreedores con ganado a su nombre podrían cobrar un 33,3% del precio de venta de los animales que la sindicatura obtuvo en los remates y comercializaciones realizadas para liquidar los activos vivos que rescató. En tanto, quienes tengan contratos de inversión en engorde de ganado sin existencias reales de ganado percibirán un porcentaje fijo del 5% de lo que les correspondería haber recibido en concepto de capital e intereses.

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    La diaria informó ayer, lunes 22, que el acuerdo alcanzó el 90% en el primer tipo de acreedores y el 86% en el segundo caso.

    Una fuente judicial explicó a Búsqueda que el análisis de las adhesiones será “sencillo” y “breve” porque se centraría en aspectos formales para determinar “si no habría elementos extraños o contrarios a los principios de la ley”. Destacó que, de homologarse, se trataría de un arreglo “inédito” que “destraba la distribución de fondos” al permitir que sea “mucho más ágil”.

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    Manifestación de afectados por la estafa de Conexión Ganadera.

    Manifestación de afectados por la estafa de Conexión Ganadera.

    Agregó que es algo “absolutamente inusual” que se den arreglos de este tipo entre acreedores, en especial porque se trata de créditos que involucran a muchísimas personas, en los que lo habitual sería esperar procesos de impugnación que provocarían un “enlentecimiento muy grande” en el cobro.

    “Sin duda (este acuerdo) representa un hito, donde la sindicatura acerca distintos criterios para prevenir impugnaciones. Es algo no previsto en la ley y cabría analizar la posibilidad de regular normativamente estos acuerdos en una futura reforma concursal”, señaló la fuente.

    Según dijo, el interés principal que persigue el proceso concursal es la satisfacción de los acreedores y, en este caso, se facilitaría que la mayoría de la gente damnificada comenzara a “cobrar algo”, sin perjuicio de lo que se rescate luego en los demás concursos vinculados, como el de la herencia de Jorge Basso, uno de los fundadores de Conexión Ganadera.

    “Un antes y un después”

    El acuerdo para empezar a pagar a los acreedores estuvo para la firma hasta el 19 de mayo pasado. Para considerarse aceptado por la masa de inversores, se requería alcanzar un mínimo de 85% de los créditos representativos de los acreedores.

    Los firmantes no renuncian al cobro de otros activos que puedan generarse en el futuro.

    Por su lado, la abogada Graciana Abelenda, que representa a un grupo de ahorristas perjudicados por esta estafa, dijo a Búsqueda que alcanzar el 85% de adhesiones o “voluntades” para distribuir primariamente parte de los activos es un “logro más que significativo”. Añadió que en el “historial de concursos” también se marcaría “un antes y un después” en cuanto a los plazos de cobro, ya que en un período de 16 o 17 meses de declarado el concurso se comenzaría la distribución.

    Conexión Ganadera era la empresa de mayor trayectoria y la más grande en el sector de captación de inversiones en engorde de ganado, que entró en crisis a fines de 2024. La empresa entró en liquidación en marzo de 2025 y, tres meses después, la Justicia imputó por estafa y lavado de activos, como los principales responsables de la megaestafa, a Pablo Carrasco, Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, viuda de Basso.

    La caída de otras firmas —Grupo Larrarte y República Ganadera— que ofrecían productos similares produjo una corrida de reclamos para recuperar el dinero, algo que se hizo insostenible, aunque después salió a la luz que todas realizaban modalidades del “esquema Ponzi”.

    La cantidad de acreedores de Conexión Ganadera que se presentaron a reclamar sus créditos como inversores ronda los 4.000 y el pasivo del concurso se estima en unos US$ 400 millones.

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