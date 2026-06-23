El Antel Arena busca aumentar la actividad y reducir costos en su primera etapa bajo la gestión de ITC

El Antel Arena inició este año una nueva etapa con cambios en su administración y en su conducción. Desde enero, la gestión del principal recinto de espectáculos del país está en manos de la subsidiaria estatal ITC y la gerencia de Unidad de Negocios es encabezada por Nicolás Fervenza, histórico mánager de No Te Va Gustar .

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En una consulta de Búsqueda sobre los primeros meses de trabajo, Antel indicó, vía correo electrónico, que una de las tareas tras el cambio de gestión fue incorporar a los equipos de trabajo del estadio a la estructura de ITC (consultora que gestiona proyectos tecnológicos). La empresa sostuvo que ese proceso se desarrolló de forma “armoniosa”.

Entre los avances que destaca la nueva administración figuran un “liderazgo de los proyectos sobre una base de respeto y profesionalismo” y un cambio “radical” en la comunicación del recinto para darle mayor visibilidad.

Nueva operativa El histórico mánager de No Te Va Gustar es el nuevo gerente del Antel Arena

Antel también mencionó una “mejora en la sinergia con distintos actores del mercado” y un “fortalecimiento” de la relación con los promotores de espectáculos, que, según la empresa, permitió concretar eventos “de gran importancia”.

La llegada de Fervenza coincidió con el fin de la gestión de AEG Facilities Uruguay S.A ., filial de ASM Global, que administró el Antel Arena desde su inauguración en 2018 hasta el 31 de diciembre de 2025. El cambio fue aprobado por el Directorio de Antel en octubre del año pasado y significó el traspaso de la operación integral del complejo a ITC.

Antel-Arena-Escalera Dentro del Antel Arena. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Balance de la gestión anterior y metas para 2026

Los últimos resultados de la gestión anterior muestran una mejora en la actividad del Antel Arena. Según datos auditados por CPA Ferrere, en 2025 el recinto aumentó sus ingresos 14% respecto al año anterior y mejoró 51% su resultado operativo. Durante ese período se realizaron más de 98 eventos, con una asistencia de más de 350.000 personas. Antel estima que la actividad del estadio generó un movimiento económico cercano a los US$ 20 millones.

La empresa sostiene que esos antecedentes sirven como base para la nueva gestión. Para 2026, definió tres líneas de trabajo principales. Por un lado, “el desarrollo de espacios comerciales y activaciones” dentro y en las inmediaciones del Arena. Por otro, la “diversificación de eventos promoviendo shows de alto nivel, potenciando deportes y programaciones especiales”. La tercera línea de trabajo apunta al “fortalecimiento” de las áreas de marketing y comunicación.

El objetivo planteado para este año, explica Antel, es “mejorar los resultados” económicos “ajustando gastos, diversificando y potenciando los eventos a la vez que se optimizan los recursos”.

Antel-Arena-Concierto Concierto en el Antel Arena. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Primeros resultados de la nueva gestión

Según cifras “preliminares” presentadas por la empresa estatal, los primeros cuatro meses de 2026 “ya muestran un resultado positivo”. La empresa informó que los ingresos del Antel Arena aumentaron un 44% en comparación con igual período del año anterior, al pasar de US$ 966.651 entre enero y abril de 2025 a US$ 1.393.170 en el mismo período de 2026, “debido a la categoría y a la cantidad de los eventos efectuados”.

En ese período se concretaron 18 espectáculos, con una proyección de “más de 100” eventos para lo que resta del año.

De esos ingresos, los mayores aumentos se registraron en publicidad y sponsoreo, que crecieron 107%, al pasar de US$ 138.171 a US$ 286.449. También aumentó la venta de palcos y preferenciales, con una suba de 148%, desde US$ 154.674 hasta US$ 383.980. Por su parte, los alquileres y servicios prestados registraron una mejora de 7%, al pasar de US$ 673.805 a US$ 722.742.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, los gastos operativos bajaron levemente, de US$ 1.073.584 a US$ 1.070.466, según la información difundida por Antel. Los gastos por eventos, por su parte, aumentaron de US$ 96.146 a US$ 113.995.

La empresa informó, además, que el resultado operativo pasó de una pérdida de US$ 203.080 entre enero y abril de 2025 a una ganancia de US$ 208.710 en igual período de 2026.

Antel también informó que el costo del “proveedor de servicios de gestión” cayó 54% luego del pasaje de AEG a ITC. El monto pasó de US$ 70.000 en enero-abril de 2025 a US$ 32.000 en el mismo período de 2026.

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Por último, la empresa estatal advirtió que, “para evaluar los resultados parciales del año”, debe considerarse la “estacionalidad” de la actividad del Arena, ya que los ingresos tienen un comportamiento “predecible” a lo largo del año y están influidos por “factores como el clima y los períodos de receso (vacaciones)”.

La empresa sostuvo, además, que durante enero y febrero la cantidad de eventos es “considerablemente menor” que en el resto del año, “por lo que los ingresos y los gastos variables reflejan esa situación”, mientras que los gastos fijos “se mantienen en niveles similares a lo largo de todo el año”. Esto provoca que “el saldo del primer trimestre siempre es negativo”, por lo que la perspectiva anual es la que, según Antel, debe utilizarse para evaluar los resultados. Sin embargo, destacó que “ya el primer cuatrimestre da resultados positivos”.

Cinco años de gestión posible para ITC

ITC asumió la gestión integral del estadio el 1 de enero de 2026, en el marco de un contrato que establece un precio base de US$ 96.000 anuales más IVA. El acuerdo incluye un sistema de incentivos y penalizaciones que puede aumentar o reducir ese monto hasta un 25%, según indicadores de desempeño definidos por Antel. El plazo inicial es de dos años, con renovaciones automáticas anuales por hasta tres años más, por lo que la relación contractual podría extenderse hasta cinco años.

Al anunciar el cambio de ASM Global por ITC, Antel sostuvo que el nuevo esquema permitiría un ahorro cercano a US$ 500.000 anuales.

La empresa también argumentó que la experiencia acumulada desde la apertura del Antel Arena hacía posible mantener la operación del recinto sin contratar a un administrador internacional.