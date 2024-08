Gorillaz a la vista

La música no para. Gorillaz , la banda británica encarnada por personajes animados en vez de figuras humanas, actuará por primera vez en Montevideo el 13 de diciembre en el Velódromo. El proyecto de Damon Albarn (Blur) y el historietista Jamie Hewlett fue anunciado el miércoles 3 por la productora Gaucho. Las entradas ya están en venta en Red UTS: $ 2.130 (campo) y $ 2.950 (Vip). Y la Trastienda anunció para octubre la llegada de la multiartista estadounidense Laurie Anderson (viuda de Lou Reed), quien en junio cumplirá 70 años.

Trump y Putin.

Cada uno recorrió un singular camino para llegar al poder, y ese trayecto está registrado en sendos documentales que emite hoy jueves 4 OnDirectv en su señal SD (canal 201) y HD (canal 1201): Trump’s Road to the White House (a las 21) descubre al controvertido hombre del jopo rubio del Oeste, mientras que Putin’s Way (a las 22) nos presenta al señor eslavo que da órdenes en el Este. Para mirar uno después del otro y dormir tranquilos, porque el mundo está en buenas manos.