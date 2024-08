La Copa no salvará al comercio del “empate”

“Cero a cero y pelota al medio”. Ese marcador futbolístico de “empate” será el resultado del partido que muchas empresas están jugando —a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo de fútbol en Brasil— para aumentar sus ventas con diversas promociones, pero que sumadas al resto del año no superarán a las de todo 2013.

“Se van a vender un montón de banderas, camisetas, asado, refrescos, snacks, pero no habrá grandes impactos en el nivel de venta general del comercio”, afirmó el gerente general del Shopping Tres Cruces, Marcelo Lombardi.

A su juicio, la Copa del Mundo “no va a variar en lo más mínimo un año que viene más bien jugado a un empate con el 2013. Esa es la tónica general”.

El director de Motociclo, Fabián Rozenblum, dijo que las cifras de ventas no van a estar “ni por encima ni por debajo” de las del Mundial de Sudáfrica. En 2010 Uruguay conquistó el cuarto puesto en ese torneo.

El “boom” se da en los dos meses previos al campeonato, cuando se comercializa lo equivalente a seis meses de un año normal, informó. Este año el producto “estrella” es el televisor LED de 42 pulgadas. “Lo que hace un Mundial (en el segmento de televisores) es adelantar las ventas del segundo semestre”, precisó.

Dijo que el volumen del mercado de televisores en Uruguay es de 300.000 por año, de los cuales el 90% son LED o LCD. Añadió que tras la Copa de Sudáfrica se siguió comercializando televisores muy bien en 2012 y 2013. Por ello, opinó que este año será “similar en ventas a 2013”.

“Mini veranillo”.

Para Lombardi la euforia en torno al Mundial se traduce en “un mini veranillo” para el giro de electrónica, pero eso no impactará en la facturación del sector comercial en su conjunto.

“No hay fundamentos en la economía como para pensar que vaya a haber una reactivación rápida en el consumo”, dijo, y se refirió a la “estabilidad o leve caída” de los ingresos de los hogares, al “leve crecimiento” del crédito al consumo y a las expectativas de las familias que se muestran “restrictivas”.

Alegó que para el comercio minorista no será bueno el “efecto Mundial” puesto que “habrá 25 días donde la gente se queda en la casa mirando la televisión, y hay varios fines de semana incluidos. Eso tiene sus impactos” para varios giros.

La desaceleración en las ventas que se registró sobre el cierre de 2013 se acentuó en el comienzo de 2014, según una encuesta entre asociados de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios.

Viajes, créditos y banderas.

Un rubro que está viviendo un fuerte incremento en las ventas es el de indumentaria deportiva.

Desde el Rincón del Hincha, Daniel Guarnaschelli informó que el producto más vendido es la camiseta oficial de la selección, que cuesta $ 1.990. Dijo que desde noviembre las ventas están creciendo “vertiginosamente” —100% este mes— y espera que en junio el aumento sea “aun mayor”.

Además de las camisetas, alrededor del evento de la FIFA se venden figuritas para el álbum oficial, una colección de muñecos de la selección que incluye al técnico Oscar Washington Tabárez, paraguas, tazas, banderas y stickers. La demanda está siendo variada, según las consultas que hizo Búsqueda.

En otros rubros, desde la fábrica de banderas “El Triunfo” se indicó que el evento mundialista no será sinónimo de más ventas. Por el contrario, “como en el Mundial pasado, ese mes no va a haber ni el loro en la calle y las banderas vienen importadas de China”, señaló un informante.

Directivos de una de las importadoras del mismo rubro consultados aseguraron que aún no están teniendo un impacto en las ventas porque no han recibido la mercadería encargada.

La fiebre mundialista no ha aumentado significativamente la actividad de las agencias de viajes.

Para Sergio Bañales, directivo de la gremial del sector, el de Brasil 2014 es “el Mundial más caro de la historia”. Las agencias sólo han logrado vender algunos paquetes a pasajeros “con muy buen poder adquisitivo”, explicó. Dos noches para una persona para presenciar el partido Uruguay-Inglaterra en San Pablo cuestan U$S 5.000; para ver dos juegos, uno en el norte de Brasil y otro en San Pablo se puede cobrar hasta U$S 8.000; para ver los tres encuentros de la primera fase hay que pagar más de U$S 10.000.

“Pensábamos que este iba a ser un Mundial para la región. Pero los pasajes aéreos no han bajado, siguen muy altos. Las entradas que recibe la Asociación Uruguaya de Fútbol (unas 4.000) no llegaron a las agencias. En Sudáfrica éramos más agencias vendiendo el Mundial y casi todas conseguimos entradas por la web perfectamente”, se quejó.

Por eso, las agencias apuestan a dos períodos: antes y después del Mundial. “No es una zafra; realmente perdimos. Porque la gente está concentrada en eso y no piensa en viajar porque, o quiere ver los partidos, o teme a los vuelos hacia Europa que van vía San Pablo”, afirmó Bañales. Y opinó que antes y después de la competencia futbolística sí se viajará “entre 10% y 15% más”.

En este Mundial “la FIFA se enriqueció y el fútbol se despopularizó; pasó a ser para la élite”, sentenció Bañales.

Desde el sector hotelero también se juega el partido de las “promo” Mundial.

La movida de hinchas uruguayos rumbo a Brasil será por medios terrestres. Roberto Paladino, de la compañía de ómnibus EGA, dijo que las ventas de pasajes a Porto Alegre para las fechas cercanas a los partidos de Uruguay se duplicaron. En esa ciudad “hacen escalas aéreas, que se ve que es lo más barato que encontraron”.

El hotel Horacio Quiroga de Salto invitará a sus huéspedes con un fernet, una caipirinha o un medio y medio por cada gol que marquen las selecciones argentina, brasileña y uruguaya, respectivamente, mientras dure la participación de esos equipos en el campeonato. Además, por cada gol de los salteños Luis Suárez y Edinson Cavani, servirá champagne.

Algunas empresas públicas también lanzaron productos especiales relacionados con el Mundial. Un convenio entre Antel y la FIFA permitirá bajar a los teléfonos móviles inteligentes una aplicación para ver los 64 partidos en alta definición, entre otras posibilidades.

Algunas instituciones financieras han obtenido buenos resultados con el ambiente mundialista.

En medio de su cambio de marca hacia el rojo que identifica los logos de su accionista Scotiabank, el Nuevo Banco Comercial (NBC) lanzó una promoción a través de la cual todos sus clientes participan en un sorteo de pasajes, estadía y entradas para dos personas al partido Uruguay-Inglaterra. La oferta abarca a todos los productos de depósitos, tarjetas de crédito y préstamos personales.

“Hubo repunte tanto en depósitos vinculados a la campaña como en los préstamos personales”, informó a Búsqueda el gerente general del NBC, Horacio Correge.

“Fue una sorpresa positiva, porque pensábamos que la demanda de préstamos al consumo se iba a desacelerar y con esta campaña hubo una buena respuesta. Aún estamos analizando cuánto corresponde al crecimiento vegetativo y cuánto al Mundial, pero vemos que las campañas respondieron favorablemente”, agregó.

El Bandes promociona en su página en Internet el “Préstamo Mundial”, un crédito de $ 50.000 a pagar en 36 cuotas por el que el cliente recibe una TV Led de regalo, o uno de $ 20.000, pagadero en el mismo plazo con una tablet de obsequio.

Varios bares y restaurantes se preparan para atender mucho público los días que juegue Uruguay. Sin embargo, algunos advirtieron que no harán promociones de 2 x 1 en sus productos, para evitar atraer más público o ser “llamador” para la gente de menor poder adquisitivo.

Algunas cadenas de supermercados también están promocionando la venta de productos de electrónica, viajes directos a la ciudad de San Pablo para alentar a la selección, camisetas y otro tipo de merchandising “celeste”.

Desde ese sector, las fuentes señalaron que “posiblemente, parte de la mejora en las ventas” que viene registrándose en el segundo trimestre “sea atribuible” a las promociones de abril y mayo vinculadas al Mundial. Igualmente indicaron que en todo el año “el panorama es cero a cero y pelota al medio”, en relación al nivel de 2013.

Indicaron que “aunque la gente se enganchó con las promociones” ahora se ve que la respuesta no es tan rápida porque “hay incertidumbre y están cuidándose mucho más”.

