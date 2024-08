La negociación de Uruguay por buques oceánicos noruegos abre la posibilidad de adquirir aviones y helicópteros a través de la OTAN

“La idea que tenemos no es invertir menos, bajo el razonamiento de que al gastar menos conseguimos lo que estamos buscando y dejamos de lado otras necesidades”, afirmó García el miércoles 1º en rueda de prensa al explicar que la compra con Noruega es cercana a los US$ 100 millones, el monto que el gobierno pretendía gastar en un inicio, mientras que la compra china iba a ser de US$ 160 millones. “Los mismos fondos que iban a ser utilizados en la licitación para adquirir dos buques y para los que todavía nos faltaba dinero, podemos utilizarlos para estos buques y además invertir en otras capacidades de defensa. Es decir, con el mismo dinero que teníamos previsto, renovar mucho más y adquirir mucho más material de diferente tipo”, adelantó.