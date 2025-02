La Policía asegura que balacera en Buceo no es un hecho aislado y puede repetirse en otros barrios

La Policía considera que el conductor del Hyundai, su pareja y su hijo estaban de paseo en una zona cercana a la rambla, al Kibón y al Montevideo Shopping. Un escape de fin de semana, lejos de su hogar, con los instintos de defensa más relajados, así como la comunicación y el seguimiento con otros integrantes de su banda. Los narcos rivales aprovecharon esta circunstancia para la balacera y la hipótesis policial es que, más allá de las precauciones de patrullaje y los informes de inteligencia, acciones similares se imiten de aquí en adelante, entre los Colos y los Suárez o entre otros grupos criminales.

Las críticas a Carlos Negro

El lunes, el próximo ministro del Interior, Carlos Negro, habló sobre el episodio del Buceo en Informativo Sarandí. “De insólito no tiene nada”, dijo Negro respecto al barrio en el que ocurrió la balacera. “Que haya ocurrido en la rambla de Montevideo no hace que el hecho tenga una connotación o característica distinta. Es uno más de los muchos que se registran en Uruguay ya hace años en el marco de lo que coloquialmente y en forma vulgar se le denomina ‘ajuste de cuentas’. Es aparentemente entre integrantes de bandas rivales, el lugar de ejecución pasa a ser secundario porque lo importante pasa a ser el fenómeno de intento de homicidio con arma de fuego por represalia vinculado al tráfico de estupefacientes”, añadió.

En la entrevista, el futuro ministro sostuvo que “está perdida” la “guerra contra el narcotráfico”, en referencia al concepto y la estrategia con los que el gobierno abordó durante este período sus políticas y medidas contra el delito. “El combate, esta guerra, esta forma de denominar a la lucha contra el narcotráfico, como una lucha, como un combate, está perdida”, afirmó Negro, quien fue duramente cuestionado por el oficialismo y debió aclarar sus dichos en su cuenta de X.

“Carlos, no podés entrar a la cancha diciendo que el partido está perdido. No es fácil, nunca lo fue, y te van a criticar desde todos lados, pero bajar la vara no es el camino. Es cierto que no hay que prometer lo imposible, pero la seguridad exige ambición y firmeza. Si damos la lucha por perdida, el crimen solo va a crecer. Controlar y reducir su impacto es posible, pero requiere convicción y trabajo constante. Cada medida, cada esfuerzo, debe apuntar a que el delito retroceda cada vez más. No es una guerra perdida si damos la pelea todos los días”, le respondió en X el actual ministro del Interior, Nicolás Martinelli.

La rivalidad que tiene en vilo a la Policía

En octubre, la misma mujer que fue objeto del ataque en el Buceo había sido herida en Cerro Norte, en un ajuste de cuentas en el que murió su hijo de un año. “Una criatura totalmente inocente que nada tiene que ver, pierde la vida en un enfrentamiento al que lamentablemente también el mundo se está acostumbrando. Yo creo que Uruguay no debe hacerlo”, dijo entonces en rueda de prensa el presidente Luis Lacalle Pou.

El niño murió tras recibir tres balazos mientras estaba acompañado de la madre y otras personas en un pasaje del barrio, cuando desde un auto lanzaron una ráfaga de disparos con un fusil semiautomático. La mujer de 23 años fue herida y operada de urgencia en el Hospital del Cerro. Luego fue derivada al Hospital Maciel, de donde se la trasladó por motivos de seguridad para evitar que los narcos rivales intentaran matarla nuevamente.

Se trata de una integrante de los Colos, una banda dedicada al tráfico de marihuana, cocaína y pasta base en Cerro Norte. El grupo creció a partir de la detención de Luis Alberto Suárez, alias Betito, quien históricamente había dominado la venta de drogas en el barrio. En los últimos meses, familiares de Suárez han recuperado el control de bocas y se acrecentó la lucha entra ambas organizaciones por controlar el mercado en esa zona.

La rivalidad produjo constantes tiroteos y homicidios, a los cuales la Policía respondió a fines del año pasado con operativos de saturación en Cerro Norte, con el despliegue diario de 120 oficiales para identificar a personas, armas y vehículos. La Policía ya había llevado adelante los mismos operativos de saturación en Villa Española, que a lo largo de 2023 y 2024 vivió el crudo enfrentamiento narco entre dos bandas, los Albín y los Suárez, del mismo nombre pero no relacionados al grupo criminal de Cerro Norte. Esa intervención policial, así como operativos realizados de manera independiente con la Fiscalía General de la Nación, terminaron por debilitar a los Albín, arrestar a varios de sus integrantes y disminuir la violencia en el barrio.

En Cerro Norte la disputa permanece. Hasta ahora, los ataques de los Suárez habían ocasionado víctimas de alto rango en los Colos -incluidos cabecillas-, mientras que las acciones de los Colos no habían logrado afectar a las jerarquías de su grupo rival sino a “soldaditos”, los miembros de más baja escala que no tienen lazos familiares con los líderes. Eso cambió ayer miércoles a la noche, cuando en la intersección de las calles Egipto y Berna desde una moto le dispararon al Betito Suárez, que fue herido de gravedad en el abdomen y operado en el Hospital del Cerro.