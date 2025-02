Mujica cree que figuras como Cristina, Boric o Lula lo visitan para “despedirse”, porque se está “muriendo”

El expresidente José Mujica está convencido de que la seguidilla de visitas de líderes internacionales que está recibiendo en su chacra de Rincón del Cerro durante las últimas semanas responde a que se está “muriendo” y a que quieren “despedirse” de él. “No me lo dicen, pero yo me doy cuenta. Y me parece un muy lindo gesto que están teniendo”, dijo a Búsqueda.