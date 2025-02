Roque García, de negociador en crisis de rehenes en el Congo a candidato “ginebrino” por Cabildo en Montevideo

Entre Manini y Vox, la “narrativa” del coronel García

El nombre de Roque García como candidato cabildante a la intendencia de Montevideo surgió hace más de un año durante un asado de compañeros de promoción. En abril de 2024 mantuvo una primera conversación con Manini donde le transmitió su voluntad de lanzarse a la política.

“Si le parece bien, adelante”, le animó el ex comandante en jefe en su despacho de senador. “Yo voy a empezar a bajar mis ideas”, le previno García, abonando el terreno desde las redes sociales, donde suele ser muy activo. En su canal de YouTube, La Soberanía Agredida, explica que en la década de 1960 “un grupo de iluminados se creyó superior al pueblo y pretendió por medio del terror lograr los cambios sociales”. Allí también sube sus columnas emitidas los viernes en el espacio de Nery Pinatto en Radio Oriental, y en su cuenta de X suele publicar contenidos relacionados con “el pasado reciente”. En el que tuvo mayor impacto, escribió: “Si te dicen que faltan los cuerpos de 197 uruguayos detenidos y desaparecidos durante la última dictadura en Uruguay, te mienten”.

Roque Garcia playa.jpg Roque García, candidato a intendente de Montevideo elegido por Cabildo Abierto, en febrero de 2025 Mauricio Zina/ adhocFOTOS

Fuentes cabildantes dijeron a Búsqueda que la relación entre Manini y García es “correcta, ni familiar ni amistosa”. Pese a que el candidato nunca integró una lista por CA ni está afiliado al partido, atrae simpatías de la dirigencia, y no solo de la asociada a la familia militar, que lo apoya por su “defensa de los viejos prisioneros de la cárcel de Domingo Arena”, militares retirados condenados por delitos cometidos en el marco de la dictadura.

Uno de sus principales “avales políticos” es el del extitular y senador de CA Guillermo Domenech, quien considera a García como “un activo interesante” del partido de Manini. Las fuentes dijeron que su proyecto político se asimila en parte al de Vox, el partido ubicado más a la extrema derecha del arco político de España, dirigido por Santiago Abascal, y que en filas cabildantes consideran una formación de “derecha conservadora, liberal y moderna”.

Como sea, el candidato a intendente es consciente de que CA atraviesa hoy sus horas más bajas tras la debacle de las elecciones del 27 de octubre, en las que recogió apenas 2,4% de los votos. Y sabe que esto tiene su correlato en la estructura, en el ánimo cabildante y en los recursos disponibles, también menguados por la llamada campaña Contra la Usura y por la Deuda Justa, que no alcanzó el respaldo mínimo del 10% del padrón para propiciar la consulta popular. La fuerza política redujo su plantilla de asesores y colaboradores, informó semanas atrás a Búsqueda el presidente interino de CA, Ignacio Curbelo, que instó a “apretarse el cinturón”.

“Se sabía desde el inicio que no había plata, pero el dinero sigue a las ideas”, sostiene García al asumir que la suya será una campaña “muy austera” en la que defenderá su “narrativa” como su “principal auspiciante”. “Yo quiero que la gente me conozca por mi narrativa, porque ese es mi fuerte, indudablemente”, afirmó. Dijo que cuenta con asesores de la Universidad Católica y con la psicóloga Florencia Amigo como coordinadora de sus equipos técnicos.

Según el borrador de su programa, titulado Plan Montevideo 2040, cuyo contenido adelantó la diaria el viernes 14, “la combinación de experiencia militar y civil puede ser una herramienta poderosa para transformar la cultura de gestión pública” en la capital. Propone incorporar a la IM a efectivos de las Fuerzas Armadas en comisión por un período de dos años. Así, los oficiales podrán “desarrollar habilidades de liderazgo, administración y gestión en un entorno civil” y la IM “acceder a profesionales altamente capacitados y disciplinados, sin costo alguno”.

Otro planteo es subir de 31 a 100 la cantidad de ediles de la Junta Departamental de Montevideo y —en paralelo— eliminar la mayoría automática correspondiente al partido político del intendente para tener “una gestión más democrática y representativa”. En materia de limpieza e higiene plantea restringir la venta de aerosoles a menores de 18 años para combatir “el problema del tagging o grafitis ilegales”. También propone que la IM calcule las multas de tránsito en función de los ingresos de cada conductor, para evitar sanciones “injustas”, y que el Concurso de Carnaval cuente con “un código de conducta” que regule los contenidos de los espectáculos.

En diálogo con Búsqueda, García define su programa como “muy artiguista” y alejado del populismo. “Mi estilo no es camisetear con el tema de las papeleras ni decir que hay que cerrar TV Ciudad” —como planteó Lema, el candidato blanco—. Aunque no se propone cerrar el canal municipal, sí es crítico con su contenido, al que describe como “un panfleto que no consumen ni los destinatarios del panfleto”. Plantea que debería “abrirse al debate y llevar al plató a gente que critique el relato sobre el mal llamado terrorismo de Estado”.

Roque Garcia 1.JPG Roque García, candidato a intendente de Montevideo elegido por Cabildo Abierto, en febrero de 2025 Mauricio Zina/ adhocFOTOS

El “peso pesado” de Bergara y el “hombre libre”

Que el senador frenteamplista Mario Bergara haya decidido postularse a candidato a intendente por la IM es un mensaje de “preocupación” que transmite la izquierda, opina García.

“Bergara es un peso dentro del Frente Amplio”, observó como contendiente político. “Economista, expresidente del Banco Central, ministro, senador y candidato a presidente y hoy cuenta con un sector partidario propio (Seregnistas)”, valoró García para concluir: “El hecho de que Bergara compita por Montevideo también es un signo claro de que en el Frente se dan cuenta de que, si no mejoran la ciudad, la van a perder”.

Dijo que con Lema están coordinando los aspectos programáticos y logísticos de la campaña, y también destacó “la trayectoria” política de Cáceres. “Acá el candidato más difícil de votar soy yo”, reconoció García con humor, y presumió de currículum en estrategia y liderazgo: “He participado en organizaciones muchísimo más complejas y complicadas que la IM. Manejé 8.000 hombres en situaciones de conflictos en Costa de Marfil, estuve en Haití y en el Congo…”.

García dice no temer a que le “peguen” por ser “milico y ginebrino” o —enseguida añade— “por educado, culto, dominar tres idiomas y pensar fuera del cuartel: yo no soy un robot. Soy un hombre libre”.