Soriano tiene de las mejores tasas de empleo y actividad, pero sus pobladores perciben que “no hay trabajo”

La tesis de “acá no hay trabajo” de Walter, jubilado de Conaprole, es sostenida con la situación de la planta industrial N° 16 de Conaprole en Mercedes, en la que, según Enrique Méndez, dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), hay 41 empleados en “seguro de paro”.

Algunos números

La mayoría de los puestos cotizantes al Banco de Previsión Social de Soriano (el 20% de un total de 35.181) son del sector agropecuario, en rubros como la ganadería vacuna, la lechería, la agricultura de secano y los cultivos hortícolas y forrajeros. El grueso del resto de quienes están inscriptos en la seguridad social están en la actividad del comercio, la administración pública, el transporte o almacenamiento, la industria manufacturera y la salud.

Soriano presentó un "índice de desarrollo" de 0,525 en 2022 y mejoró casi un 40% respecto a la medición de 2006. Es un valor “medio alto” en este indicador, elaborado por académicos de la Universidad de la República, que tiene en cuenta las áreas de educación, salud, bienestar y cohesión social, actividad económica e instituciones.

La actividad primaria representa el 25,8% del Valor Agregado Bruto del departamento, algo “muy por encima” del 7,9%, promedio nacional, según un informe de la Cámara de Industrias publicado en agosto de 2023 . A su vez, con origen en Soriano, se exportaron al mundo productos por US$ 302 millones ese año, conforme con el Instituto Uruguay XXI. Esa agencia de promoción añadió que el departamento posee el 28% de las hectáreas sembradas en el país.

Gustavo Filippini, presidente del Centro Comercial e Industrial de Soriano, remarcó a Búsqueda que la gráfica del sistema BPS en Cifras “siempre ha ido para arriba” cuando se trata de creación de empresas en el departamento.

A diciembre del 2024, Soriano tiene 8.289 firmas abiertas, con una variación del 0,61% respecto al año anterior. Del total de empresas, 6.517 son unipersonales y 1.622 son monotributistas. El empresario percibe que en el último tiempo hubo un aumento de la apertura de empresas vinculadas al servicio doméstico. Si bien la principal actividad económica de las empresas sorianenses es la producción agropecuaria, el BPS consigna que la segunda es “de los hogares en calidad de empleadores”, sinónimo de trabajadores domésticos dedicados a la limpieza, jardinería o tareas de cuidado. Por esto, no se descarta que el aumento de empresas en Soriano esté vinculado a la formalización del trabajo.

La tasa de empleo informal —no registrado en la seguridad social— es de 28,3%, según el INE.

Algunas hipótesis

Filippini entiende que buena parte de las lógicas de empleo en el departamento se rigen por el ciclo agrícola: “Cuatro veces al año hay un pico alto, se hace una gran contratación y después baja. Son cuatro zafras de un mes y medio. Ese empleado que quedó unos meses libre alguna changa hace. Capaz que ese que trabaja cuatro meses tiene un boliche informal en la casa”, explicó desde su escritorio al fondo de una estación de servicio del sello Disa. El factor del “pico alto” del empleo en distintos momentos del año, sumado a la contabilización de la actividad informal o “changas”, podría ser parte de la explicación a esa tasa de empleo de 65% alcanzada a mediados de 2024.

Una segunda hipótesis tiene que ver con la emigración e inmigración interna, que repercute directamente en el denominador de población en edad de trabajar (PET) y, por tanto, en la tasa de empleo. “Si tenés poca población en edad de trabajar en el departamento, el porcentaje de ocupados te va a dar más alto”, resumió Irene Centurión, economista y docente en la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración.

El censo del 2023 evidenció que el 65% de los sorianenses califican como PET (son mayores de 14 años). Al mismo tiempo, entre 2018 y 2023 la variación de emigración interna de Soriano fue de 1,1%, dejando un saldo negativo migratorio de 0,4%. Martín Koolhaas, doctor en Ciencias Sociales con especialización en estudios de población, añadió que el saldo migratorio interno negativo en Soriano “es una constante desde muchos censos atrás”.

Maldonado, segundo en el podio del empleo con una tasa de 64,5%, recibió una fuerte migración interna desde el censo del 2011 y su población creció 23,7%. Esto también afecta al PET como denominador y a la tasa de empleo, si es que no se generan los suficientes puestos de trabajo para los nuevos pobladores. En el 2011, la tasa de empleo de Maldonado fue de 64,7%, y tuvo su último pico en febrero del 2023, con un 67,9%. Este corrimiento puede haber dado paso a Soriano en el primer puesto de la tabla.

Para Centurión, la migración en Soriano puede explicar las disonancias entre los indicadores del INE y la percepción colectiva, cuando “la gente sabe que fulanito se fue porque no conseguía trabajo”. También podría tratarse de un fenómeno histórico; el litoral oeste y el sur del país forman una especie de “L” o un “Uruguay argentino” que “siempre fue un polo de desarrollo del país”, pero de un tiempo a esta parte departamentos vecinos a Soriano, como Colonia y Río Negro, recibieron las importantes inversiones de PepsiCo, UPM y otras empresas en zonas francas. “Capaz que ellos sienten que no están avanzando a la velocidad que podrían, dado el lugar de donde partieron”, aventuró. A juzgar por la opinión de Carlos, que dijo que “en todos los departamentos los intendentes traen empresas y buscan inversionistas, pero acá no viene nadie”, la sospecha de la académica parece acertada.