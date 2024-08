La vida sin Rabinovich

Está el monólogo de Hamlet y también está el monólogo de Esther Píscore (¿¡Is this the pencil of Esther Píscore!?, ¡¡No!! ¡¡This is the pencil of Esther Píscore!!), que mejora el inglés, alivia el dolor de cabeza y desata la risa, una de las grandes creaciones de Daniel Rabinovich. Están el piano, el violín, la guitarra, el saxo y la trompeta, pero también el Bass Pippe a Vara, una enorme corneta con ruedas que tocaba Rabinovich como nadie. Están los programas de entretenimientos y los informativos, pero también Radio Tertulia (“Nuestra opinión y la tulia”), que te sacude con la reproducción asistida y la telenovela de la cieguita Adelaida, la pérfida Ivonne y el tío Blas. Están los actores, los comediantes y los cómicos a secas, y también los genios para provocar las carcajadas, como Rabinovich y sus múltiples personajes, por ejemplo Manuel Darío, el cantautor cuya música no abunda… es nauseabunda (“Guerra, muerte, destrucción, sha-la-la-la”). Están los abogados, los médicos y los escribanos —Rabinovich era escribano—, pero antes que todo esto, está Les Luthiers, esa maravillosa agrupación de argentinos que tocan instrumentos caseros y rebosan ingenio musical y humorístico desde 1967, ininterrumpidamente, donde Rabinovich era socio fundador y pieza esencial.