Lacalle dijo que al inicio de su mandato se debió “maquillar” al Central; Ramón Díaz actuó como “buen padre de familia”

“Descalabro”.

Como presidente del Banco Central, Díaz “siempre mantuvo el objetivo de llevar la inflación a un dígito”, señalan en el ensayo. Si bien dicho objetivo no fue cumplido durante su mandato, sí se dio el “puntapié crucial” para lograrlo, en 1998, afirman sus autores.

También destacan de su gestión la reestructura de ese organismo llevada a cabo a inicios de los años noventa buscando profesionalizar los recursos humanos, fortalecer la función como supervisor financiero y la sanción de una Carta Orgánica.

Entrevistado para el ensayo, el expresidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995) describió el contexto complejo en el que debió asumir su gobierno. “Doy dos o tres pinceladas: déficit fiscal del 7% del Producto, inflación 129% anual, Banco Central sin recursos, al punto que debía maquillar su balance con dinero prestado del República todos los fines de mes. Esto a Ramón le debe haber costado enormemente, porque era una cuestión de seguridad nacional, y él lo siguió haciendo, por más que fuera muy en contra de lo que podía ser su pensamiento tan terriblemente franco, pero por necesidad hubo que hacerlo, hasta que el Banco Central pudo capitalizarse”, contó. Y agregó: Ahí está la carta que manda (el antecesor de Díaz, Ricardo) Pascale, diciéndole, confesándole que el Banco Central no tiene fondos, un Banco Hipotecario también en una crisis. Es decir, asume la conducción de la política monetaria en un momento crucial para la vida del país; y lo peor era que no podíamos decirlo porque se hubiese generado una situación de descalabro. Y en eso él actuó con el sentido del buen padre de familia, del bien común, por lo que, el país le tiene que estar muy agradecido”.

Luego, Lacalle se refirió a Díaz como un “aguijón” dentro de su administración, alentando a “ir más profundo”.

En el comienzo del gobierno blanco había “una situación muy difícil”, coincidió el exministro de Economía Ignacio de Posadas, quien también declaró para el ensayo. Contó que “arrancó con muchas voces a nivel del equipo económico, porque había muchos economistas, que siempre son proclives a tener opiniones tajantes y divergentes, sobre todo a nivel del Ministerio. Y eso generaba en la opinión pública un cierto desconcierto, además de hacerle el caldo gordo a la oposición”. Dijo que por esa razón Lacalle lo designó al frente de Economía. Relató que el mismo día de la ceremonia de asunción lo llamó a Díaz al Central: “Mirá, Ramón, acá, de los dos, el que sabe de economía sos tú, el que tiene prestigio en el medio local y no local sos tú, pero a quien le encajaron el Ministerio de Economía es a mí. Así que lo que yo te pido es que, de acá en adelante, no haya opiniones hacia afuera; todas las discusiones, a matarnos, si querés, son todas hacia adentro. Me dijo ‘tenés razón’, y nunca más abrió la boca”.

Según De Posadas, al organismo monetario le permitieron actuar con “una autonomía muchísimo más allá de las normas, porque la idea era tener un Banco Central autónomo”. Agregó, por otro lado, que con Díaz mantuvo una discusión casi constante sobre la posible aplicación de una “política de shock”.

Esta edición del premio, que coincide con el 60º aniversario de la Academia de Economía, tuvo como tema la contribución de las ideas de Díaz al pensamiento económico. El jurado estuvo integrado por su presidenta, María Dolores Benavente, Walter Cancela y Enrique Iglesias.

Economía

2017-11-09T00:00:00

2017-11-09T00:00:00