Las respuestas del senador Delgado

—Del material estudiado por la comisión investigadora se desprenden irregularidades e ilicitudes en varios capítulos analizados. Esto confirma lo que expresamos al solicitar la investigadora, en la que fundamentábamos la denuncia en la presunción de irregularidades e ilicitudes. Estos términos implican la no observancia a la Constitucción y las leyes. El término corrupción señala un obrar ajustado a la probidad y será la Justicia que determinará en definitiva su configuración. En el informe final aconsejamos el pase a la Justicia Penal en los temas vinculados a la planta de cal, los gastos en publicidad, la construcción de un remolcador, cancelación de deuda con PDVSA, los negocios con Trafigura y lo relacionado con las importaciones de petróleo y otros productos.

—¿Considera que la gestión de Ancap tuvo alguna incidencia en el resultado electoral obtenido por la lista 711 de Raúl Sendic?

—La imagen de Raúl Sendic, previo a las elecciones, estuvo directamente asociada a Ancap cuando la ciudadanía no tenía conocimiento de la verdadera situación que hoy los uruguayos conocemos gracias a la comisión investigadora creada a instancias del Partido Nacional. Sí le puedo informar que el gasto en publicidad alcanzó más de U$S 10 millones en los años electorales (2013 y 2014) y el gasto en materia de honorarios y contrataciones al cierre de 2014 fue de $ 2.078 millones (que implicaban U$S 85 millones al tipo de cambio de cierre). Este gasto implicó un 33% por encima del gasto de 2013. También debemos recordar la controversia que se planteó a raíz de similitudes entre la publicidad de la lista 711 y la de Ancap. Luego de que Raúl Sendic se retiró de Ancap, continuaron en el directorio personas de su confianza.

Información Nacional

