La sucesión de Henderson: Justicia reconoció “vínculo afectivo” con un hijo y sus tres hijos biológicos evalúan apelar

Es un nuevo y ¿último? capítulo en una extensa y compleja trama de disputas familiares y batallas judiciales en torno a la sucesión de uno de los empresarios más importantes de Uruguay, Robin Henderson, el expropietario de la cadena de supermercados Tienda Inglesa, fallecido en octubre de 2023.

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Para establecer un punto de partida, hay que volver hasta el 23 de julio de 2015, cuando Henderson, de forma voluntaria, reconoció a Maximiliano, hijo de su entonces pareja Pamela Sverco, como hijo natural ante el Registro Civil. Maximiliano tenía 9 años y mantenía un vínculo estrecho y familiar con el empresario, quien lo presentaba a su círculo social y laboral como su hijo, según dijeron a Búsqueda varios allegados a Henderson. El reconocimiento ocurrió un año y unos meses antes que se cerrara la venta del 90% del paquete accionario de la cadena de supermercados al grupo estadounidense Klaff Realty LP, que ocurrió en octubre de 2016. Y que fue por una cifra aproximada de US$ 140 millones.

Desde la inscripción de Maximiliano en el Registro Civil y en los años siguientes, hasta la muerte del empresario, hubo diversas acciones judiciales encabezadas por sus hijos Robert Lee, Alan y Lucy en contra de su padre, su pareja y asesores legales. Varias de ellas estuvieron centradas en impugnar el reconocimiento del hijo, incluso con pedidos de pruebas de ADN.

Dos de los hijos biológicos, Robert y Lucy, habían acusado a la entonces pareja de Henderson de “manipularlo” para que reconociera a su hijo como propio. Fuentes del caso señalaron a Búsqueda que el empresario no estaba de acuerdo con que hubieran formulado una denuncia en su representación y tampoco con la idea de manipulación de su pareja.

El caso fue tomado por la exfiscal Gabriela Fossati, que pidió el procesamiento de ambos por el delito de “suposición de estado”, previsto en el artículo 259 del Código Penal, atenuado por el “móvil de afecto”. “Surge suficientemente acreditado que los indagados crearon un estado civil falso para reconocer al niño como hijo natural de Henderson”, alegó la fiscal en su dictamen del 21 de febrero de 2019, al que accedió Búsqueda .

En una de las audiencias, Henderson declaró sobre Maximiliano: “Lo reconocí voluntariamente, sin ninguna presión, ya que me di cuenta que el niño precisaba un padre, y al poquito tiempo el niño ya estaba mucho mejor en su comportamiento. Yo lo llevé a Cancún con su madre, y todos esos viajes sirven para ampliarle la mente a la gente”, dijo, según consta en el expediente penal.

El juez del caso, Tabaré Erramuspe, dispuso el archivo amparado en una acordada de la Suprema Corte de Justicia, pero la fiscal recurrió la decisión. En setiembre de 2020, el fiscal Carlos Pacheco solicitó finalmente el archivo, sin perjuicio de las actuaciones que se sustanciaban ante la Justicia de Familia. El fiscal destacó que los dos denunciantes —Robert y Lucy— desistieron de su denuncia mediante sendos escritos, en los que se señala que fue “a los efectos de lograr la paz familiar”.

Henderson otorgó dos testamentos. Por el primero de ellos instituyó heredera en la parte de libre disposición a Pamela Sverco. Y en el otro desheredó a sus tres hijos legítimos por haberlo maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

Un fallo inédito y una posible apelación

La trama judicial en torno a Henderson y sus hijos siguió hasta estos días y con una sentencia “innovadora” e “inédita”, como definió el abogado defensor de Maximiliano, Eduardo Albistur, en diálogo con Búsqueda. El jueves 16, la Justicia falló y dio prioridad al vínculo socioafectivo por sobre el biológico y sentenció que “Maximiliano Henderson Sverco tiene filiación por posesión notoria socioactiva natural, respecto de Robin James Henderson”. La noticia fue publicada por Montevideo Portal.

La sentencia prioriza el derecho filiatorio como derecho humano fundamental vinculado a la dignidad humana y la honra, derivado del vínculo socioafectivo, por encima del vínculo biológico, explicó en comunicado el estudio Cauce Consultores.

“Es una innovación en el derecho de familia, en el sentido que las normas actuales resultan obsoletas frente a las nuevas tendencias en materia de familia, y son los magistrados —como en este caso— quienes deben priorizar y reconocer las distintas realidades de las familias, así como la normativa internacional y el derecho comparado”, informó el abogado Albistur en ese comunicado. Y destacó que hay una “evolución del derecho de familia, en darle relevancia a los vínculos afectivos significativos que hubiere desarrollado el niño o la niña. Y ello porque la descendencia humana no es solo biológica, sino también emocional, cultural y social”.

Agregó que en el caso puntual “se pretendía quitarle la identidad a Maximiliano Henderson”. Y que la jueza Iris Vega “ponderó” el criterio jurídico de la paternidad socioafectiva por encima de la biológica “porque los derechos fundamentales de Maximiliano como ser la dignidad, la identidad, el derecho a la vida familiar y la estabilidad emocional podrían verse comprometidos”. Albistur subrayó que la sentencia “valora el aspecto sentimental, el amor que unió a Maximiliano con Robin, el apego con su padre, basado en el afecto recíproco”.

Consultado por Búsqueda, uno de los hijos biológicos de Henderson señaló que están evaluando apelar el fallo de la Justicia. Para eso tienen un plazo de 15 días que empezó a correr el jueves 16.

El mensaje “sensible” de la jueza

El abogado de la defensa dijo que la jueza Vega tuvo “un gesto que no es muy habitual” en este tipo de sentencias, con “palabras muy sensibles y emocionantes” al hijo de Henderson.

“Querido Maximiliano, hoy ponemos punto final a este largo juicio en el que te involucraron y a pesar de los sinsabores o la etapa oscura de tu vida como referiste, se evidenció el profundo amor paternal que te unió a Robin. Es importante valorar las acciones desinteresadas como las que tuvo Robin contigo, que te eligió como un hijo y te protegió hasta el último momento de su vida”, señala en un tramo del escrito. “Percibí en la inmediación de la audiencia, tu gran apego con Robin, como figura paterna referente, siendo capaz de trasmitirte sueños, aspiraciones, el esfuerzo propio como medio para lograr realizarte como persona”, prosigue.

Y finaliza: “Espero que concretes tus proyectos de estudio y ojalá en el camino de la vida, en un cruce ocasional, un día me digas: ‘¿sabés quien soy? Maximiliano Henderson. Al final ahora vivo en… y estudié… Fue un camino difícil, pero aprendí y me quedé con lo mejor que me enseño mi papá Robin: ¡aprendí, ahora soy feliz’”.