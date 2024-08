Los exportadores alertan que los salarios en Uruguay se acercan a los de los países ricos; “la cuerda tarde o temprano se rompe”

Lo que pasa es que cuando uno ve el mundo en general, la crisis europea y la americana o la desaceleración de los países emergentes —en particular Brasil— tiende a preocuparse. El panorama es incierto además porque se le suman medidas proteccionistas de nuestros vecinos, lo que hace que esa turbulencia internacional nos pueda pegar más fuerte.

–A pesar de eso, el primer semestre cerró con exportaciones 10% superiores a las de 2011, y según las proyecciones oficiales se colocarían bienes por unos U$S 9.000 millones en todo 2012. ¿Coinciden con eso?

—Esperamos que el crecimiento esté muy cerca de las dos cifras; las expectativas son buenas, pero eso no quita decir que tenemos mucho para hacer.

Como país chico el crecimiento exportador es el motor, pero Uruguay tiene también otras nubes y escollos que superar para mantener este ritmo de crecimiento, como el tema infraestructura y capital humano.

Hay cosas que nos pueden ayudar. El caso de Montes del Plata —que en 2013 o en 2014 dará un importante crecimiento de la exportación— u otras inversiones grandes como Aratirí pueden generar hechos significativos. Con esas inversiones y mejorando los escollos vemos probable que se mantengan estos fuertes niveles de crecimiento.

Esperamos se concreten muchas cosas que se anuncian en materia de infraestructura.

—Un anuncio en ese sentido lo hizo el presidente José Mujica en un evento anterior de la UEU. Se comprometió a que el tren opere como lo necesitan los exportadores...

—Aspiramos a que esas cosas que se dijeron realmente se lleven adelante. No queremos que el puerto de aguas profundas quede en lo mismo, o que las asociaciones público privadas, que iban a ser un cambio significativo en materia de carreteras, queden en la misma situación. Fue con mucho bombo que se hizo el anuncio, pero por ahora no las vemos.

Otra materia que nos preocupa y nos interesa es la regasificadora famosa que nos permita tener una matriz energética más viable y con menos costos. Nos gustaría ver acciones concretas y no tantos enunciados.

—¿Cómo evalúa la capacidad de competencia de los productos exportables?

—Hemos tenido un proceso donde la moneda se apreció mucho, los costos medidos en dólares se duplicaron en muchos casos y eso nos quitó competitividad.

En el sector industrial hay que poner mucho esfuerzo, porque el país no está bien en su competitividad. Este sector debería volver a tener 0% de aporte patronal.

Si bien no hay medidas mágicas que nos puedan devolver la competitividad perdida, tenemos que trabajar mucho en la productividad de la gente.

—¿Cómo debe traducirse eso en las negociaciones de los Consejos Salariales, que en sus últimas rondas ya incluyeron pautas relativas a la productividad?

—No podemos seguir pensando que se pueden dar aumentos salariales sin tener en cuenta la productividad. Ya se recuperó la pérdida salarial que hubo después de 2002 y estamos arriba de eso.

Ahora hay que tratar de mantener el salario real, mejorar en productividad y ahí viabilizar mejores salarios para la gente.

—¿Observa un desvío en el costo laboral respecto a otros países?

—Sin duda ahí tenemos un tema. Con Brasil tenemos por suerte el milagro de que en materia salarial el vecino es muy caro —y ojo, no estamos muy lejos—, pero no podemos jugar siempre a lo mismo. No tenemos que jugarnos a que en la región somos los menos malos o que con Brasil y Argentina somos competitivos porque tienen defectos parecidos a los nuestros. Tenemos que poder competir contra el mundo y ahí sí estamos muy mal.

—El empresario está acostumbrado a estos ciclos de bonanza y restricciones y a realizar ajustes...

–Sí, pero en la medida que llevamos años de crecimiento, no nos gustaría pasar por una crisis para corregir el valor del salario. Debemos tener en cuenta cuál es la situación en la que estamos, no tirar más de la cuerda porque la cuerda tarde o temprano se rompe.

Capaz que esta vez tenemos la capacidad de corregir andando.

—Conflictividad mediante, ¿lo cree posible?

—Soy optimista. Todos nos damos cuenta que llega un punto en que no podemos suponer que los costos salariales de Uruguay vayan a ser superiores a los de Estados Unidos o algunos países europeos. Sin embargo, cuando hacemos los números, vemos que estamos llegando a esos niveles y todos somos bien conscientes de que la productividad no es la misma. Si seguimos tirando de la cuerda en algún momento se va a romper.

—¿La reciente suba del dólar significó un alivio en la rentabilidad exportadorar?

—Tener un tipo de cambio fluctuante es una situación diferente a la del pasado. No obstante, al ver las gráficas de tipo de cambio real se nota que estamos en situaciones de devaluaciones; los niveles actuales son muy parecidos a los de 2002 o de 1982.

El valor nominal del dólar no es lo que nos preocupa. Estamos más preocupados en cuanto a la rentabilidad de la industria y cierto desestímulo a la inversión por esa vía.

—¿Están cómodos con el nivel actual del tipo de cambio?

—Hemos mejorado la inflación medida en dólares, y si bien es cierto que ha mejorado un poco la situación, seguimos estando en niveles de tipo de cambio real históricamente bajos.

—¿Qué le gustaría escuchar de boca de Mujica en el Día del Exportador?

—Lo primero que tiendo a decir es que se aumente la devolución de impuestos o la prefinanciación de exportaciones. Podría pensar en esas cosas si me dicen si quiero ganar la lotería... Pero a decir verdad, lo que espero es que el tema de competitividad sea analizado fuertemente, que realmente el gobierno entienda que la competitividad es la base de nuestro crecimiento. Nos gustaría que haya un compromiso irrevocable y que ese compromiso inclusive sea capaz de asumir los costos que las cosas tienen.

Hablar de competitividad y productividad por el tema salarios tiene un costo, porque va a haber aquellos que no van a estar dispuestos a sacrificarse más para obtener una mejor renta. Eso tiene el costo de enfrentarse a ellos. Nos gustaría escucharlo y verlo en los hechos.

Podemos pretender ganar más, pero todos sabemos que si el negocio no funciona, si no se es más eficiente, eso a la larga termina volviéndose algo insostenible, se termina mal. El trabajo hay que hacerlo acá adentro.

