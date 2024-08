Polémica entre directores sobre plan de viviendas para los pasivos

En los complejos de viviendas del Banco de Previsión Social (BPS) se encontraron, en el último año, hogares con “intrusos”, a quienes no le correspondía acceder a la solución habitacional ofrecida por ese organismo. Había algunos abandonados, uno que debió ser destruido por su deterioro y otros en los que el tiempo de refacción es “muy elevado”. Estos son algunos ejemplos de los “problemas de gestión” que tuvo el BPS en esa área y que provocaron una “demanda insatisfecha muy grande”, dijo su vicepresidente, Daniel Graffigna.

Son alrededor de 6.500 los pasivos que cumplen con los requisitos para acceder a una vivienda y que están en lista de espera para recibirla, pero el BPS no se las ha entregado porque “se construyó poco en los últimos años”, aseguró el jerarca a Búsqueda . En el último gobierno del Frente Amplio, fueron 120 inmuebles por año los entregados, dijo.

El representante de los pasivos en el Directorio del BPS, Sixto Amaro, sostuvo que hay “preocupación” en jubilados y pensionistas por el plan de viviendas que están discutiendo los directores y aseguró que todavía no hay uno definido. “Los tiempos nuestros no son los mismos que pueden darse en el gobierno. Necesitamos tener una solución urgente”, comentó Amaro.

“Es un dato de la realidad que nos pega en la cara. Si la lista de espera es tan grande, el plan de antes no existía o es un fracaso rotundo (…). Asumo la responsabilidad de lo que me corresponde en este momento, pero no de la gestión anterior que sí tendría que asumir Sixto Amaro, que fue parte”, insistió Graffigna.