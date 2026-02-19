  • Cotizaciones
    jueves 19 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Cantidad de empleos formales en el campo cayó 11% en los últimos 20 años

    Un análisis del BPS enmarca los cambios en el mercado laboral vinculado al agro en el proceso de “concentración de los recursos” y la tendencia al aumento relativo de fenómenos como la “jornalerización”

    Una mujer trabajando en un tambo.

    Una mujer trabajando en un tambo.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En los últimos 20 años se produjeron “cambios importantes en el mundo rural y agropecuario” que repercutieron en la esfera laboral. Según un estudio del Banco de Previsión Social (BPS), hubo una “transformación de la distribución y concentración de los recursos (disminución del total de establecimientos agropecuarios, en especial de las formas de producción familiar) y la modificación en las relaciones laborales (decrecen las formas no dependientes como cuentapropistas y se incrementan relativamente las asalariadas, con tendencia al aumento relativo de la jornalerización)”.

    Un análisis reciente elaborado por la Asesoría General en Seguridad Social del BPS señala que, en el promedio de 2024, fueron 45.854 las empresas con aportación rural. Por su naturaleza jurídica, la “gran mayoría” —el 74,2%— corresponde a la modalidad unipersonal —aunque pueden tener más de un dependiente—, que tributan a la seguridad social y a la Dirección General Impositiva, como el monotributo, el Literal E (pequeña empresa) y el régimen general y de servicios personales. A su vez, un 8,4% eran sociedad de hecho y 4,2% aportaron como núcleo familiar, entre otras figuras.

    Leé además

    el 2024 fue positivo para casi todos los rubros del agro; el 2025 asoma con grandes desafios
    Perspectivas del agro

    El 2024 fue positivo para casi todos los rubros del agro; el 2025 asoma con grandes desafíos

    Por Blasina y Asociados
    El director de Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía, Juan Labraga, y el gerente de Inversiones y Aftercare de Uruguay XXI, Alejandro Ferrari.
    Agro

    Tres pilares de la estrategia de internacionalización del agro: reputación, calidad y apertura de mercados

    Por Juan Luis Dellapiazza

    Desde la perspectiva del empleo formal, la cantidad de trabajadores rurales que realizó aportes a la seguridad social mostró una disminución casi continua desde 2004, desde algo más de 161.000 cotizantes a 142.631 en 2024; eso significa una caída de 11,4%. Veinte años atrás esos puestos se repartían en proporciones similares entre dependientes (79.260) y no dependientes (81.747), pero al final del período analizado las cifras pasaron a ser de 62.363 y 80.268.

    Campo y género

    El estudio realiza una “mirada de género” sobre el trabajo en el campo.

    Dentro de esa proporción de ocho de cada 10 empresas rurales con un solo titular, la tercera parte son mujeres.

    Además, constata, para años recientes, una “leve reducción de las brechas a raíz de la disminución en las tasas de actividad y de empleo de los hombres”. En 2024 hubo 42.109 mujeres haciendo aportes a la seguridad social, en un total de 143.000 “cotizantes” totales.

    Respecto a 2004, los puestos femeninos descendieron 16,9% en el caso de los dependientes (asalariados) y casi 30% los no dependientes (que incluye la modalidad cónyuges colaboradores).

    Embed

    Plantea que las formas de trabajo en la agropecuaria “están atravesadas por desigualdades basadas en género que resultan en oportunidades diferenciales para las mujeres que viven o trabajan en el medio”. Menciona, entre otras cosas, que las que integran establecimientos familiares suelen enfrentar una “doble invisibilidad”, dado que no se considera su trabajo reproductivo (doméstico y de cuidados) y se “reconoce muy poco su aporte a la producción (lo que lleva a que tengan menor acceso y control sobre los recursos productivos)”. A su vez, las que son asalariadas suelen trabajar en “condiciones más precarias que los hombres, con mayor participación en empleos zafrales, lo que determina menores ingresos y escasas posibilidades de crecimiento laboral”.

    En general, señala, las mujeres rurales “enfrentan una sobrecarga de trabajo, sea cual sea la tarea que desempeñan”. Después de enumerar estos y otros datos relacionados con el acceso a las prestaciones activas y pasivas que paga el BPS, el estudio cierra señalando que “el desafío es múltiple” y que “es necesario continuar dando seguimiento al acceso a derechos de esta población, vincular los resultados con cambios estructurales”.

    Selección semanal
    Conflicto en Medio Oriente

    Uruguay respalda declaración que condena el plan “ilegal” de Israel de “expandir su presencia” en Cisjordania

    Por Redacción Búsqueda
    Inconstitucionalidad

    Legisladores del Frente Amplio cuestionan “falta de transparencia” en respuesta de Ferrero sobre actuación de Ojeda

    Por Redacción Búsqueda
    Enfermedad

    Tamara Rubilar: Uruguay es “la única zona azul en Latinoamérica”, por su población “más longeva y saludable”

    Estados Unidos

    “Restaurar el predominio”: Estados Unidos y un plan más agresivo contra China y el narcotráfico en Sudamérica

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    El presidente Yamandú Orsi y el ministro Juan Castillo.

    Ministerio de Trabajo avanza con la exigencia de un preaviso por despidos, en momentos de alta conflictividad

    Por Redacción Búsqueda
    Fernando Pereira durante un acto en solidaridad con Cuba, en 2023. 

    Una misión a Cuba causa dudas en el Frente Amplio, mientras el gobierno busca la forma de enviar “ayuda humanitaria”

    Por Santiago Sánchez
    El estado de la primera OPV, en el astillero Cardama.

    Estudio Delpiazzo advirtió que Cardama presentaba documentos “a los ponchazos” que lo descalificarían en cualquier licitación

    Por Guillermo Draper
    Gabriel Quirici, director nacional de Educación.

    El Congreso de Educación discutirá sobre si limitar el uso de celulares en clase y el manejo de la inteligencia artificial, entre otros temas

    Por Nicolás Delgado
    // Leer el objeto desde localStorage