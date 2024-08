Proyecto de inversión de Efice avanza con el respaldo del BID

El contrato de préstamo, que se espera concretarse a principios del año próximo, rondaría los US$ 50 millones. Para financiar el resto la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina también se involucraría y podría llegar a prestar en torno a US$ 30 millones. A su vez, el Banco República también estaría dispuesto a otorgar un crédito por US$ 25 millones, aseguró Gómez Alcorta. “Con este esquema y el capital propio, del orden de US$ 25 millones”, el proyecto sigue adelante, evaluó.