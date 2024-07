Sectores del Frente Amplio dan como un hecho que Topolansky será candidata a la Intendencia de Montevideo y preparan sus estrategias

Mientras el socialista Martínez, de 56 años, expresó que anhela ese puesto al menos desde 2009, Topolansky (70) se colocó en las antípodas: “No me gusta la idea de ser intendenta”, dijo hace unos días en una entrevista con el periodista Gerardo Tagliaferro, en Montevideo Portal, aunque no descartó aceptar en determinadas condiciones. La esposa del presidente José Mujica dijo que se ve más como articuladora en el Parlamento, el papel que cumple en el período que termina el 15 de febrero próximo y que en la próxima legislatura recaería sobre el vicepresidente electo Raúl Sendic y el actual jefe de Estado, como primer senador.

Mujica se mostró como un esposo respetuoso: “A mi compañera yo le he dicho ‘yo voy a acompañar lo que tú decidas’. Sé que no me va creer lo que le digo. Pero le juro, no le voy a decir ‘hacé esto o aquello’. Porque en casa manda ella y después Manuela”, dijo el martes 16 entre risas en el programa “No toquen nada” de Océano FM.

“Yo no digo nada, yo me la aguanto. Que resuelva. Yo no me inmiscuyo. (...) Lo que pasa es que si Lucía va, lo más probable es que gane”, opinó el presidente. “Entonces tiene que cargar con la responsabilidad y siento que no quiere. La están presionando de todos lados”.

Aunque negó que exista una resolución, durante la entrevista con Montevideo Portal, Topolansky apareció como virtual candidata: “La idea es que cuando arranque el año esté resuelto cuáles son las propuestas. Estamos trabajando en cuestiones programáticas y tenemos una serie de ideas-fuerza que compartimos con el Grupo de los 8. Montevideo tiene cosas muy consolidadas pero entendemos que hay que hacer una propuesta que le permita dar un salto”.

Detrás de “La Tronca”.

Topolansky, que en la cárcel de Punta de Rieles recibió de sus compañeras el apodo de “La Tronca”, cuenta con el respaldo de la subcoalición Grupo de los 8 (MPP, 711, PCU, Frente Unido, Corriente de Acción y Pensamiento-Libertad y otros) y sobre todo con una fuerte popularidad como compañera de Mujica y también como articuladora política, aunque no tiene experiencia de gestión.

Como alternativa a la potente candidatura de Topolansky, en el MPP se maneja el nombre del ex subsecretario de Economía Pedro Buonomo.

En 2005, Mujica logró imponer al ex decano de la Facultad de Ciencias Ricardo Ehrlich como candidato común del Frente Amplio a intendente de Montevideo, luego que fracasara su propuesta de elegir a Luis Rosadilla, y en 2010 sumó sus votos en el Plenario Nacional para que la candidata fuera la comunista Ana Olivera. La decisión cupular hacia Olivera provocó fuertes críticas, miles de votos en blanco y trajo como consecuencia que esta anunciara con mucha antelación que no se presentaría a una reelección y la resolución del FA de desistir en el futuro de un candidato único en la capital.

Detrás de “El Pelado”.

Aunque no está en el grupo más cercano al presidente electo Tabaré Vázquez, el ingeniero industrial Martínez, como la actual presidenta del Frente Amplio Mónica Xavier, proviene de Casa del Pueblo (la sede del Partido Socialista en la calle Soriano) y eso juega en principio en su contra por los equilibrios internos.

A su favor está el contar con respaldo en la opinión pública, entre otras cosas como víctima del aparato frentista en 2009, y su trayectoria como sindicalista, empresario, presidente de Ancap y ministro de Industria. Aunque no lo han expresado de forma abierta hasta ahora, detrás de la candidatura de Martínez, conocido como “El Pelado”, además de su propio partido hay otros sectores.

El FLS, que pensaba presentar candidatos propios, como el dirigente de la bebida Richard Read, ahora tiene como opción más firme apoyar a Martínez para polarizar con Topolansky, dijeron a Búsqueda fuentes políticas.

Algunos sectores que estudian apoyar al senador socialista son la Liga Federal, encabezada por el diputado fernandino Darío Pérez, los grupos que apoyaron a la senadora Constanza Moreira en octubre y el pequeño Partido Demócrata Cristiano (PDC), que si bien integra el FLS y acatará lo que resuelva el sector de Danilo Astori, ha dado un paso más porque la departamental de Montevideo ya ha adelantado su postura a favor de Martínez.

Mañana viernes 19, el secretario departamental del PDC, Marcelo Schelotto, recibirá a Martínez para hablar de su candidatura a intendente, lo que se interpreta como una señal, aunque la palabra final la tendrá el FLS.

