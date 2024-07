Sendic, presidente de Ancap, organizó un evento sobre política internacional donde se mostró como interlocutor en la región

La noche anterior, el lunes 12, habían compartido un asado hablando en confianza. A todos les preocupaba el futuro de la Unasur y quién sustituirá al venezolano Alí Rodríguez como secretario general de esa organización. El presidente José Mujica, el asesor en política internacional de la Presidencia argentina, Rafael Follonier, el embajador uruguayo acreditado en Buenos Aires, Guillermo Pomi, el chileno José Goñi (asesor de campaña de la candidata presidencial, Michelle Bachelet), y el presidente de Ancap , Raúl Sendic , conversaron sobre la situación regional y sobre que es necesario un candidato potente para ese cargo que ocupó en primer lugar el fallecido presidente argentino Néstor Kirchner. Y el ex presidente brasileño Lula Da Silva ya declinó el ofrecimiento.

Heterogéneo, el auditorio dio cabida a la embajadora de Estados Unidos, Julissa Reynoso, a dirigentes sindicales, empresarios de diversos sectores, legisladores de la oposición, ministros y subsecretarios de la administración de Tabaré Vázquez hasta los referentes futbolísticos de Peñarol, Antonio Pacheco, y de Nacional, Álvaro Recoba. Vázquez no concurrió pero sí lo hicieron parte de sus hombres de confianza como su secretario personal, Eduardo Bandeira, su médico, Mario Zelarrayán, el embajador ante Cuba, Ariel Bergamino, y el ex director de comunicación de Presidencia José Luis Veiga. También fue notoria la ausencia casi total de figuras de gobierno del Frente Líber Seregni.

En los hechos, Sendic se mostró como un interlocutor con la región y logró que su conferencia la abriera el titular de la Secretaría General Iberoamericana, Enrique Iglesias. En el salón de la Elías Regules volvieron a converger además tres hombres que tomaron las armas para alcanzar el poder: Mujica por el MLN, Follonier por el ERP argentino y Goñi del MIR chileno. Aunque estaba agendado, no pudo asistir y se excusó el brasileño Marco Aurelio García, ante la visita a Brasilia del secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry. Follonier y García son dos de los hombres de mayor confianza en asuntos internacionales de sus respectivas presidentas. Follonier jugó un rol clave en la negociación con Mujica para destrabar el bloqueo del puente General San Martín en el 2010 que permaneció cerrado unos dos años por activistas contrarios a la instalación de una planta procesadora de celulosa en Fray Bentos.

Además de Iglesias, hablaron el canciller Luis Almagro, Follonier y Goñi.

Iglesias dijo que luego de tres décadas de “certidumbre” ahora se vive un “período de inestabilidad” donde se asiste “a la redistribución más grande del poder económico de la historia de la humanidad”.

Iglesias opinó que Estados Unidos está “saliendo pero con grandes desafíos”, Europa está “en recesión” y China “aparece como una potencia espectacular en su desarrollo pero que también tiene en este momento un problema de ajuste que puede significar un cambio en el énfasis del modelo dirigido hacia afuera con otro dirigido hacia el mercado interno”.

“La geopolítica ha entrado a la mesa del comercio internacional, lo que implica ver que el escenario ha cambiado e impone gran desafío y oportunidades”, afirmó Iglesias.

Destacó en ese contexto “la creación de instituciones como Unasur o Celac”. Comentó que esto supone “un paso muy importante” por cuanto se trata de “la posibilidad de tener instituciones capaces de asumir posiciones conjuntas, algo que hacía falta y hay que saludar”. Con el fondo de los debates, incluso a la interna del gobierno uruguayo, acerca de si integrarse plenamente o no a la Alianza del Pacífico, Iglesias convocó a no caer en la dicotomía entre los países del Atlántico y el Pacífico. “Hay diferencias en los modelos económicos, sí, pero hay capacidad para superar esos modelos para seguir trabajando juntos. Sería un gran error que nos dejáramos fragmentar por estas visiones ideológicas que impiden que esta región siga cooperando”, dijo.

Goñi, ex ministro de Defensa y ex embajador ante los Estados Unidos del gobierno de Bachelet, defendió la Alianza del Pacífico —integrada junto a Perú, Colombia y México durante el actual gobierno de Sebastián Piñera—y dijo que ese bloque es una “opción integradora abierta, como un elemento de integración y no de división”.

“Queremos trabajar junto con el Mercosur”, sostuvo y agregó que América es biocéanica y que por eso se deben “tener políticas hacia los dos mares”. Goñi se dio espacio para alguna autocrítica respecto a los Tratados de Libre Comercio (TLC). Chile, al igual que todos los países de la Alianza del Pacífico, tienen firmados acuerdos de este tipo con los Estados Unidos. Opinó que los TLC “tienen techo y límite relativamente pronto” y comentó que “incluso se están volviendo contra el desarrollo de nuestros países”.

Follonier dio cuenta en su discurso que tanto el socialismo como el capitalismo fracasaron y dijo que el centro de la influencia dejó ya de ser Estados Unidos y hoy es China. También dijo que la Unasur “se construyó desde la diversidad (...) cada uno con sus ideas. Los pueblos eligen los gobiernos que quieren y los demás deben bancarse eso”.

Política

