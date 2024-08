Si Vázquez vuelve a ser candidato, es difícil que el Frente Amplio le responda con los “automatismos” del pasado, dijo Bottinelli

El ex presidente Tabaré Vázquez no aceptará ser candidato nuevamente a la Presidencia de la República si encuentra “un contexto totalmente desfavorable” y si sus posibilidades de ganar “están comprometidas”, evaluó el politólogo y director de Factum, Oscar Bottinelli.

“En este momento se está viviendo una etapa en la que Uruguay se está jugando históricamente qué modelo de país quiere. Esa contradicción histórica, de caminos históricos, lo tienen que ir resolviendo cada uno de los propios políticos. Yo creo que muchos no lo están viendo. ¿Cuál es el modelo al que aspira Uruguay? Notoriamente estamos viendo en las conductas de los líderes políticos la existencia de modelos muy distintos de país. Básicamente si un país pretende ser de alto nivel cultural o no, de alta dedicación al trabajo, o no. Para mí es crucial el posicionamiento respecto al trabajo”, explicó el politólogo.

Sobre ese punto, Bottinelli sostuvo que la “gran diferencia entre la izquierda histórica del Uruguay, incluyendo al Frente Amplio, por lo menos hasta fines de los 80, y la izquierda actual (...) es una mirada diferente del trabajo. Para la izquierda clásica la defensa del trabajador era la defensa de las personas que trabajaban. Es decir, el trabajo visto no como una obligación sino como una dignificación del ser humano. Hoy se llega a discutir como una barbaridad que se pretenda que un empleado público trabaje más de seis horas. La izquierda sostuvo siempre la legitimidad y necesidad del descuento por el paro para que no se confundiera el paro, que debe ser el sacrificio del trabajador en su lucha, con vacaciones pagas. El nuevo modelo no considera que el trabajo sea una virtud en sí misma. Lo que decía la izquierda clásica era que iba a luchar para que ese trabajo se cumpliera en condiciones dignas, con respeto a la persona, con una retribución que le permitiera mantener a la familia y educar a sus hijos. No confundía la defensa del trabajo con la lucha por cómo debería ser ese trabajo”.

Candidatos.

Más adelante analizó la situación del ex presidente Vázquez y la posibilidad de que sea candidato. Bottinelli señaló que mientras Sanguinetti es un hombre que cuando se largó lo hizo siempre “en base a estimaciones de tener altas probabilidades de ganar” y Lacalle es un “luchador nato”, Vázquez está en la línea del “individuo que no va a dar pasos gratuitos”.

“Creo que hay dos cosas que no va a aceptar. Por un lado, llegar a la Presidencia sabiendo que va a encontrar un contexto totalmente desfavorable. (...) Va a decidir en función de las perspectivas económicas y políticas de gobierno. Es decir, con qué base política cuenta, qué Frente Amplio va a tener, cómo le va a responder. Porque difícilmente le vayan a responder con los automatismos con los que le respondieron en la primera Presidencia. Primero va a evaluar eso y después sus posibilidades de ganar. Porque aunque sus posibilidades de ganar sean muy altas puede tener un escenario de gobierno muy malo, y así no estoy seguro de que vaya a aceptar. Y si las posibilidades de ganar están comprometidas no creo que sea fácil convencerlo”, evaluó.

Además opinó que José Mujica y Vázquez expresan “países distintos”. “En el caso de Mujica, si bien habla y hace apuestas a que en este país hay que educarse, transmite, él mismo, una imagen que no está apuntando a que la población diga ‘tengo que estudiar para poder caminar en la vida’, sino a la antítesis de esa concepción”, dijo.

En el caso de Vázquez responde a otro modelo, que no es necesariamente el de tener título universitario: “Mujica no es el primer presidente sin título universitario como él cree. Para mencionar a dos, que alguna incidencia tuvieron en el Uruguay: José Batlle y Ordóñez y Luis Batlle Berres. Y agrego un tercer gran líder político como Wilson Ferreira Aldunate. Ninguno de ellos tuvo ‘chapa dorada’”.

