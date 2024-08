Técnicos que son vistos como posible equipo económico de Vázquez si gana, critican propuestas tributarias del mujiquismo por dañinas

La conferencia estaba prevista para el jueves 8, pero justo un día antes, sorpresivamente, el ex presidente Tabaré Vázquez comunicó a la dirigencia del Frente Amplio su disposición a ser candidato presidencial en 2014 y los organizadores decidieron aplazarla, sin dar razones. Finalmente, la charla se efectuó esta semana con la expectativa de algunos de los presentes de sentirse entre eventuales integrantes de un posible tercer gobierno del Frente Amplio.

Su candidatura todavía debe sortear trámites formales en la interna del partido de gobierno, pero Vázquez puntea en las encuestas de intención de voto de cara a las elecciones de octubre del próximo año. El ex mandatario ha dicho que “apoya totalmente” la actual política económica y al equipo que la conduce, liderado por el ministro Fernando Lorenzo (ver Búsqueda Nº 1.726).

Elecciones en Venezuela Mujica dice que no es “creíble” lo ocurrido en Venezuela y asegura que no tiene “nada que ver” con el comunicado del MLN

Si Vázquez es otra vez presidente, ¿quién será su jefe de Economía? ¿Y el presidente del Banco Central? Si bien eso es todavía una incógnita, asistentes a la conferencia titulada “Equidad o crecimiento: falso dilema”, organizada en la noche del martes 20 por la Nueva Agenda Progresista —NAP—, especularon con una posible respuesta: quizás esos futuros jerarcas serían algunos de los integrantes de la mesa de expositores o tal vez se encontraban entre el público (cerca de 100 personas, entre ellos Lorenzo, el director general de Secretaría del Ministerio de Economía, Pedro Apezteguía, los asesores de esa cartera de Estado Andrés Masoller, Jorge Polgar y Gabriel Papa, el actual presidente del Banco Central, Mario Bergara, el ex director de la OPP Martín Dibarboure, y el jefe de la Asesoría Económica de la DGI, Gustavo González). El vicepresidente Danilo Astori fue invitado especialmente por el referente de la NAP, el ex ministro de Economía Álvaro García, pero no pudo asistir dado que tenía otros compromisos. Tampoco estuvo Vázquez, pero sí algunos de sus colaboradores más estrechos, como Ariel Bergamino.