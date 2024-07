Un aliado estratégico de los gobiernos frenteamplistas generó el primer conflicto diplomático de la administración Vázquez

“Como gobierno mantenemos una preocupación y una dedicación constante sobre la estabilidad democrática de América Latina, como no puede ser de otra manera, y velamos para que los procedimientos democráticos se cumplan”, dijo Nin Novoa el 23 de febrero en la reunión del gabinete previa a la toma de mando. Allí agregó que no tenía pruebas para decir que existían “intentos desestabilizadores” en Venezuela, como lo aseguraba un comunicado del Frente Amplio. “No tengo pruebas, en esto hay que actuar con prudencia”, declaró. Sin embargo, lo que molestó a Maduro fue lo dicho por Sendic en la última semana.

“A veces el comandante (Hugo) Chávez me decía: ‘Tranquilo, Nicolás —siento ahorita como que me lo dijera—, que el mundo está lleno de cobardes. Cuando por allá salió un cobarde a tratar de ganar indulgencia con los gringos. Ay qué chévere. Vas a ser presidente oíste. Los cobardes son olvidados por la historia, así de sencillo. Al que le caiga le chupa, dicen en Venezuela”, concluyó el mandatario venezolano.

El gobierno liderado por Vázquez decidió actuar de inmediato. El episodio generó un llamado por parte de la Cancillería uruguaya al embajador venezolano, Julio Chirino, para tratar el tema. Luego de la reunión, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado donde se deja claro el malestar ante las declaraciones de Maduro contra Sendic. “El gobierno de la República Oriental del Uruguay expresa su malestar ante las declaraciones del señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien criticó, aunque sin mencionarlo expresamente, al señor vicepresidente de la República, Raúl Sendic, por comentarios que este formulara días atrás en una entrevista periodística”, expresa el texto.

Según detalla el comunicado, este mensaje fue trasmitido al embajador Chirino. El gobierno uruguayo consideró “inamistosas las declaraciones” del jefe de Estado venezolano. Los dichos “afectan no solo a la persona a la que están dirigidas sino a la investidura que representa y a la institucionalidad que la respalda”, afirma el comunicado oficial.

“Caminos pacíficos”.

Dos días antes de colocarse la banda presidencial y convertirse por segunda vez en presidente de Uruguay, Vázquez recibió la noticia de que Maduro no asistiría a la ceremonia de cambio de mando. La delicada situación en el país caribeño le hacía imposible desatender su gobierno. Pero el viernes 28 de febrero a las 13:50 horas, Maduro se comunicó telefónicamente con Vázquez.

En la conversación le explicó los motivos de su ausencia. Al mismo tiempo le comunicó que sí está dispuesto a viajar a Uruguay en los próximos meses “a efectos de ratificar los convenios existentes y estudiar la posibilidad de celebrar otros para el futuro”, expresó una fuente del actual gobierno.

En esa misma llamada el líder frenteamplista le agradeció la atención y justificó su ausencia. Además le “manifestó su absoluto respaldo a la institucionalidad venezolana” y envió deseos para que las diferencias en su país puedan superarse “por caminos pacíficos”, dijo Vázquez.

Fuentes de Presidencia y ministeriales consultadas por Búsqueda explicaron que “no se podían dejar pasar” las “duras declaraciones” del presidente de Venezuela. Informaron además, que el embajador venezolano intentó relativizar los dichos de Maduro ante Nin, pero que el canciller se mostró inflexible.

Los informantes consideran que el episodio no generará problemas en la relación entre ambos gobiernos, que ha sido “de excelencia” en los últimos años.

“Consideramos que es un hecho no menor, pero que hay que tomarlo en su justa medida”, opinó uno de los consultados.

En la misma línea se manifestó el embajador venezolano. “Como siempre el diálogo con las autoridades del gobierno uruguayo es franco, fraterno, de amistad, de confianza y de plantear nuestras visiones y opiniones de una manera muy respetuosa”, dijo Chirino a Canal 12.

“Hablamos de que las relaciones con Uruguay, que son profundas, estrechas, de confianza, de amistad, donde nos planteamos los temas cuando tenemos alguna opinión divergente, de manera fraternal y franca. Nosotros queremos seguir trabajando como lo estamos haciendo por la consolidación y la construcción de las relaciones entre Uruguay y Venezuela en un término como lo hemos hecho en estos diez años, de respeto, armonía, de lo que es una visión latinoamericana y una visión de la patria grande”, agregó.

Apoyo económico.

Las relaciones económicas entre Uruguay y Venezuela dejaron de ser modestas en los últimos años, a fuerza de una simpatía política entre el chavismo y los gobiernos del Frente Amplio. Un primer gesto se produjo a poco de asumir Vázquez la Presidencia por primera vez: buscando acotar las consecuencias de la quiebra de la cooperativa de ahorro y crédito Cofac —la mayor del sistema uruguayo—, con el gobierno de Chávez se negoció la venta de esa institución al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) de Venezuela. Adquirió activos y pasivos, y absorbió al personal de Cofac, y con ellos puso a andar su primera filial en el exterior: Bandes Uruguay.

Otras inversiones venezolanas en el país también llegaron de la mano de la cercanía política. La estatal Petróleos de Venezuela tomó participación en el proyecto de Alcoholes del Uruguay (Alur) con el cual Ancap reflotó la producción azucarera y de etanol en el departamento de Artigas. Y los emprendimientos autogestionados por los trabajadores de Envidrio, Funsa y Uruven recibieron apoyo económico del Estado venezolano y facilidades comerciales. Chávez visitó algunas de esas fábricas, como gesto de respaldo. Un informe del Instituto Uruguay XXI consigna que en 2010 Venezuela fue el sexto país de origen de la inversión extranjera directa en Uruguay. El monto invertido por empresas venezolanas en dicho año fue de U$S 54,4 millones, lo que representó el 2,4% del total. Paralelamente, con recursos de un fondo binacional de cooperación se realizó una remodelación del Hospital de Clínicas. La inversión en ese caso fue de U$S 17 millones.

El comercio bilateral también se potenció en los últimos años, a pesar de las restricciones cambiarias que aplica Venezuela. A comienzos de la década de los 2000 las exportaciones uruguayas a ese mercado eran prácticamente simbólicas, por unos pocos millones de dólares. En 2004 y 2005 saltaron a cerca de U$S 33 millones en cada año, y la progresión continuó: U$S 78 millones en 2006, U$S 97 millones en 2007 y U$S 237 millones en 2008, según estadísticas recogidas por la Asociación Latinoamericana de Integración.

En 2009, cuando se hizo evidente el impacto de la crisis económica mundial que se originó en Estados Unidos, hubo una interrupción de dicha tendencia y las ventas de mercaderías uruguayas a Venezuela bajaron a U$S 188 millones. Luego se registraron nuevos incrementos: U$S 247 millones en 2010, U$S 314 millones en 2011, U$S 415 millones en 2012 y U$S 444 millones en 2013. En enero-noviembre de 2014 —el último dato disponible en esa base— las exportaciones sumaron U$S 378 millones. Lácteos, carne bovina, equina y porcina figuran entre los principales rubros enviados al mercado venezolano.

La secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, Teresa Aishemberg, dijo a Búsqueda que los negocios con los clientes venezolanos “se están enlenteciendo” porque los importadores tienen restringido el acceso a divisas. Por su parte, ejecutivos de algunas empresas del sector lácteo, neumáticos y transformadores comentaron que la situación está dentro de lo normal, por ahora, y que no presenta “mayores problemas”. Casi todos los años las importaciones desde Venezuela —principalmente petróleo— superan a las exportaciones, lo que determina una balanza bilateral negativa para Uruguay.

Información Nacional

2015-03-12T00:00:00

2015-03-12T00:00:00