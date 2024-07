Vázquez llamó a Maduro para reclamarle U$S 50 millones

La lista de productos incluye quesos, arroz, carne de pollo y soja. Sin embargo, hasta el momento Uruguay solo logró vender leche en polvo, en tres envíos que aún no fueron pagados. “Ayer hablé por teléfono —desde aquí mismo— con el presidente Maduro y él se comprometió a depositar esta semana U$S 50 millones para pagar esos primeros envíos que Uruguay hizo”, dijo Vázquez en París, Francia, el jueves 29 de octubre. Hasta la noche del martes Uruguay no ha recibido los créditos que debían depositarse en el banco Bandes, informaron a Búsqueda fuentes del gobierno uruguayo.