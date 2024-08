Vázquez prepara relevo de autoridades en Ancap

Vázquez ya mantuvo contactos por el tema con el ministro de Economía, Danilo Astori, y con el ex presidente y actual senador José Mujica, entre otros miembros del gobierno, detallaron los informantes. En esa ronda de consultas se evaluaron distintos nombres de posibles sustitutos en Ancap, pero el mandatario dejó en claro que él tendrá la última palabra acerca de las designaciones, señalaron.

Una comisión de técnicos creada a instancias del Poder Ejecutivo está monitoreando la gestión de Ancap y prepara un plan de acción para intentar atacar los problemas. En diciembre, la empresa fue capitalizada en U$S 622 millones ante las pérdidas sufridas en los años recientes. En ese momento, Vázquez decidió mantener al Directorio que encabeza José Coya, pero ahora tiene resuelto ejecutar un cambio de autoridades, señalaron las fuentes.

Coya —quien pertenece a la lista 711, el grupo político que lidera el ex titular de Ancap y actual vicepresidente de la República, Raúl Sendic— está secundado por Ruben Barboza (vice), y por los directores Juan Gómez, Fernando Acuña y Diego Labat (en representación del Partido Nacional).

Las pérdidas en Ancap han sido motivo de duros cuestionamientos por parte de la oposición política, y una comisión parlamentaria investigó las causas. Los legisladores de los distintos partidos que participaron en la investigación presentarán sus informes el próximo miércoles 17. El contenido del reporte que entregará el Frente Amplio genera polémica dentro de la coalición de gobierno.

El martes 2 el senador Marcos Otheguy (lista 711), que presidió la comisión investigadora por Ancap, presentó ante la bancada frenteamplista el primer borrador de informe.

Los legisladores oficialistas coincidieron en que hay que destacar que “no hubo ilícito ni irregularidades” en la gestión investigada. Sin embargo, dirigentes de Asamblea Uruguay aseguraron que “así como está” el documento “no hay acuerdo” y exigieron que se reconozca que “hubo errores” en la conducción de la empresa.

El clima de la reunión se tensó cuando uno de los senadores mencionó la información divulgada por Búsqueda el 23 de diciembre, según la cual dirigentes frenteamplistas aportaron en secreto “datos” sobre Ancap a legisladores de la oposición (Nº 1.847).

Varios senadores apuntaron directamente a Esteban Valenti, publicista y dirigente del Frente Líber Seregni, como el responsable de filtrar la información y lo acusaron de ser un actor que a la interna del Frente Amplio “sistemáticamente enrareció el clima”, dijeron a Búsqueda participantes de la reunión.

Uno de los legisladores aseguró tener pruebas de que Valenti intercambiaba datos con el senador nacionalista Álvaro Delgado y mencionó a su pareja, la también publicista Selva Andreoli, como otra de las responsables de las filtraciones.

Según los informantes, el senador Enrique Pintado (Asamblea Uruguay) respondió: “Si Delgado me muestra un mail y la información se la dimos nosotros, me levanto y me voy”.

A todo esto, la oposición cuestionó el anuncio de que Sendic tomará licencia el día que el Senado reciba los informes finales de la comisión investigadora. “Es un enorme error político”, dijo el senador blanco Jorge Larrañaga.

