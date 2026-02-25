AC/DC puso en marcha el Power Up Tour en Latinoamérica
La banda australiana inauguró en São Paulo el tramo latinoamericano del Power Up Tour con un estadio lleno, una lista cargada de clásicos y la confirmación de que su maquinaria en vivo sigue funcionando a pleno
Brian Johnson y Angus Young durante la gira Power Up Tour.
La gira mundial Power Up Tour, que ya recorrió Europa, Estados Unidos y Australia, aterrizó en Latinoamérica con una primera parada en São Paulo. Ante un estadio colmado, AC/DC abrió oficialmente su etapa regional con un concierto que combinó historia, potencia y una puesta en escena fiel a su tradición.
La noche comenzó con If You Want Blood (You’ve Got It), un arranque directo que marcó el tono desde el primer acorde. Apenas apareció Angus Young con su clásico uniforme escolar verde, el estadio respondió con un rugido colectivo. A su lado, Brian Johnson sostuvo el frente con su registro áspero, demostrando que, tras los problemas auditivos que lo obligaron a apartarse en 2016, su voz volvió a ocupar el centro del ritual eléctrico.
El show avanzó con una sucesión de himnos: Back in Black, Thunderstruck, Hells Bells y Highway to Hell hicieron saltar al público brasileño en un reencuentro que tuvo clima de celebración. También hubo espacio para el material más reciente, con Demon Fire y Shot in the Dark, cortes del álbum Power Up, el disco número 17 del grupo.
El show en São Paulo fue el primero de tres en Brasil —restan las fechas del 28 de febrero y 4 de marzo— antes de que el tour continúe hacia Chile y luego desembarque en Argentina.
En Buenos Aires, la banda tocará el 23, 27 y 31 de marzo en el Estadio Monumental, escenario que ya quedó inmortalizado en el registro en vivo Live at River Plate. Las entradas están agotadas y la expectativa crece a medida que el Power Up Tour avanza hacia el sur del continente.