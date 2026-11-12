Anya Taylor-Joy, Guitarricadelafuente y Nicole Kidman deslumbraron en la gala Lacma de Los Ángeles

Anya Taylor-Joy, Nicole Kidman, Salma Hayek, Andrew Garfield, Kim Kardashian, Timothée Chalamet, Kylie Jenner y Sofía Vergara fueron solo algunas de las figuras que pasaron por la alfombra roja de la gala Lacma, una cita anual organizada por el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles que reúne a referentes del cine, el arte, la música y la moda con el objetivo de recaudar fondos y fortalecer la presencia del séptimo arte dentro de la programación de la institución.
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Leonardo DiCaprio y Eva Chow —exesposa de Michael Chow— volvieron a presidir el encuentro, que este año rindió homenaje a la artista Vija Celmins y al director Denis Villeneuve. Gucci, por su parte, acompañó nuevamente la gala como patrocinador.
Antes de la ceremonia, la moda se llevó buena parte de la atención. Anya Taylor-Joy apostó por una pieza vintage de Pierre Cardin. Nicole Kidman y Salma Hayek también estuvieron entre las grandes protagonistas de la alfombra roja, que cada año cobra más relevancia.
La representación española llegó de la mano de Javier Calvo y Javier Ambrossi —los Javis— y del músico Guitarricadelafuente, protagonista de la película La bola negra.
Salma Hayek fue otra de las grandes protagonistas de la noche gracias a un vestido rojo, largo y ceñido de Gucci.
AFP
Guitarricadelafuente, protagonista de La bola negra optó por un traje de chaqueta azul marino, pantalón negro y jersey de cuello alto.
AFP
Nicole Kidman llegó con un vestido Chanel de la colección primavera-verano 2027, un body ajustado y una falda amplia de varias capas de tul.