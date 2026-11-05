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    Carlos III empapado y una postal en la playa: anécdotas de los reyes de Reino Unido en su viaje al Caribe

    Un fuerte aguacero sorprendió a los monarcas en Antigua y Barbuda y dejó algunas imágenes que recorrieron el mundo en pocas horas

    El rey Carlos III permaneció desprotegido durante un diluvio en un desfile militar en Antigua y Barbuda, mientras que un equipo trasladó a la reina a una zona bajo techo.

    El rey Carlos III permaneció desprotegido durante un diluvio en un desfile militar en Antigua y Barbuda, mientras que un equipo trasladó a la reina a una zona bajo techo.

    FOTO

    AFP

    Los especialistas califican la gira del rey Carlos III y la reina Camila de Reino Unido por el Caribe como una de las mayores pruebas de su reinado hasta el momento. Tras pasar por Nasáu, la capital de Bahamas y Guyana, los reyes aterrizaron en Antigua y Barbuda, un destino que ha dado mucho que hablar.

    Durante el desfile militar en el estadio Sir Vivian Richards en el marco del 45.° aniversario de la independencia del país, un fuerte aguacero sorprendió a los monarcas. Mientras que a la reina la protegieron rápidamente con un paraguas y la llevaron a una zona bajo techo, normas del protocolo local llevaron a que el rey quedara desprotegido bajo la lluvia, sin que nadie reaccionara para facilitarle un paraguas. Pero Carlos III no permaneció callado: “¿Dónde está el paraguas?”, reclamó gesticulando desde el podio.

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    A los pocos minutos, su edecán le llevó el esperado paraguas, aunque algo tarde. El rey ya estaba empapado. Más tarde, con su humor característico le dijo al primer ministro británico que de su pantalón estaban “a punto de brotar berros”. La reina Camila, por su parte, se refirió a cómo la lluvia arruinó su peinado. “Me doy por vencida”, le dijo a The Telegraph.

    Como parte de su viaje a Antigua y Barbuda, los reyes visitaron un jardín botánico y banco de semillas, donde probaron té de agave.

    Como parte de su viaje a Antigua y Barbuda, los reyes visitaron un jardín botánico y banco de semillas, donde probaron té de agave.

    Un día después del incidente en el estadio, los reyes visitaron Agave Gardens, un jardín botánico y banco de semillas resistente a la sequía que funciona como sede de la Sociedad Hortícola local, donde disfrutaron de un té de agave.

    Carlos III y Camila se tomaron algunas fotos junto a locales en una playa en Saint John, la capital de Antigua y Barbuda.

    Carlos III y Camila se tomaron algunas fotos junto a locales en una playa en Saint John, la capital de Antigua y Barbuda.

    Durante el recorrido, los monarcas se interiorizaron en los esfuerzos para preservar las prácticas de cultivo tradicionales y proteger las especies de plantas patrimoniales del país, llegando incluso a degustar un té de agave.

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