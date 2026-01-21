¡Hola !

Ashton Kutcher, Bella Hadid y Lux Pascal dominaron la alfombra roja en la première de 'The Beauty'

Por estos días, el elenco ha recorrido diferentes ciudades para proyectar el primer episodio de la serie de horror corporal que recuerda inevitablemente a La sustancia

Además de Kutcher y Rossellini, el elenco está formado por Jeremy Pope, Anthony Ramos, Bella Hadid, Rebecca Hall y Evan Peters.

FOTO

AFP

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

El galardonado productor y guionista estadounidense Ryan Murphy estrena el 22 de enero por Disney+ The Beauty, una serie de terror corporal y ciencia ficción que recuerda inevitablemente a La sustancia­, protagonizada por Demi Moore, y que, curiosamente —o intencionalmente—, está protagonizada por Ashton Kutcher­, expareja de la actriz.

the beauty premiere
Ashton Kutcher es villano y protagonista en The Beauty, mientras que Isabella Rossellini encarna un papel secundario como mujer poderosa dentro de la industria de la belleza.

Ashton Kutcher es villano y protagonista en The Beauty, mientras que Isabella Rossellini encarna un papel secundario como mujer poderosa dentro de la industria de la belleza.

La serie, basada en el cómic homónimo de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, trata sobre un virus de transmisión sexual que se expande rápidamente en el mundo, con la particularidad de convertir a sus portadores en una versión más atractiva de sí mismos. La enfermedad se propaga ante la avaricia de sus usuarios, mientras quienes hacen negocio con la epidemia ocultan sus efectos secundarios letales.

The Beauty
Para el estreno, la modelo Bella Hadid optón por un vestido de cuello halter con transparencias y cola de Schiaparelli.

Para el estreno, la modelo Bella Hadid optón por un vestido de cuello halter con transparencias y cola de Schiaparelli.

The Beauty
Lux Pascal, hermana del actor Pedro Pascal, también se unió al elenco de la serie de Ryan Murphy que se estrena por Disney+.

Lux Pascal, hermana del actor Pedro Pascal, también se unió al elenco de la serie de Ryan Murphy que se estrena por Disney+.

Por estos días, su elenco, integrado también por Evan Peters —conocido por interpretar a Jeffrey Dahmer en la serie de Netflix—, Isabella Rossellini y Rebecca Hall, con la participación especial de la modelo Bella Hadid y la actriz Lux Pascal —hermana de Pedro Pascal—, ha recorrido ciudades como Roma y Nueva York para estrenar la serie en la que Kutcher­ encarna el papel de villano. El actor se sintió atraído por el costado social del relato, su vínculo con la obsesión contemporánea por los cuerpos perfectos y la interrogante que rodea a toda la serie: ¿hasta dónde alguien estaría dispuesto a llegar para ser bello?

