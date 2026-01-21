Ashton Kutcher, Bella Hadid y Lux Pascal dominaron la alfombra roja en la première de 'The Beauty'

El galardonado productor y guionista estadounidense Ryan Murphy estrena el 22 de enero por Disney+ The Beauty, una serie de terror corporal y ciencia ficción que recuerda inevitablemente a La sustancia, protagonizada por Demi Moore, y que, curiosamente —o intencionalmente—, está protagonizada por Ashton Kutcher, expareja de la actriz.
La serie, basada en el cómic homónimo de Jeremy Haun y Jason A. Hurley, trata sobre un virus de transmisión sexual que se expande rápidamente en el mundo, con la particularidad de convertir a sus portadores en una versión más atractiva de sí mismos. La enfermedad se propaga ante la avaricia de sus usuarios, mientras quienes hacen negocio con la epidemia ocultan sus efectos secundarios letales.
Por estos días, su elenco, integrado también por Evan Peters —conocido por interpretar a Jeffrey Dahmer en la serie de Netflix—, Isabella Rossellini y Rebecca Hall, con la participación especial de la modelo Bella Hadid y la actriz Lux Pascal —hermana de Pedro Pascal—, ha recorrido ciudades como Roma y Nueva York para estrenar la serie en la que Kutcher encarna el papel de villano. El actor se sintió atraído por el costado social del relato, su vínculo con la obsesión contemporánea por los cuerpos perfectos y la interrogante que rodea a toda la serie: ¿hasta dónde alguien estaría dispuesto a llegar para ser bello?