Se estrenó en Netflix la película sobre Judit Polgár, la húngara que conquistó el ajedrez con solo 12 años

A los 12 años, la húngara Judit Polgár ya tenía un objetivo claro: conquistar el ajedrez internacional y medirse con los mejores del mundo. En un circuito históricamente masculino, su talento precoz y su ambición la llevaron a desafiar reglas no escritas y prejuicios profundamente arraigados.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La reina del ajedrez sigue su largo y exigente camino hacia la élite, marcado por partidas decisivas, derrotas formativas y una obsesión clara: vencer al campeón mundial Garry Kasparov. A lo largo de más de 15 años de enfrentamientos y crecimiento personal, la realidad reveló que el éxito en el más alto nivel no depende solo del talento, sino también de la resistencia emocional, las decisiones estratégicas y el contexto que rodea a cada jugada.