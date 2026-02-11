¡Hola !

Se estrenó en Netflix la película sobre Judit Polgár, la húngara que conquistó el ajedrez con solo 12 años

La reina del ajedrez, disponible en Netflix, retrata el recorrido de la prodigio húngara que irrumpió en un mundo dominado por hombres y lo cambió para siempre

La reina del ajedrez 1

FOTO

Netflix
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

A los 12 años, la húngara Judit Polgár ya tenía un objetivo claro: conquistar el ajedrez internacional y medirse con los mejores del mundo. En un circuito históricamente masculino, su talento precoz y su ambición la llevaron a desafiar reglas no escritas y prejuicios profundamente arraigados.

La reina del ajedrez 2

La reina del ajedrez sigue su largo y exigente camino hacia la élite, marcado por partidas decisivas, derrotas formativas y una obsesión clara: vencer al campeón mundial Garry Kasparov. A lo largo de más de 15 años de enfrentamientos y crecimiento personal, la realidad reveló que el éxito en el más alto nivel no depende solo del talento, sino también de la resistencia emocional, las decisiones estratégicas y el contexto que rodea a cada jugada.

Dirigido y producido por Rory Kennedy, el documental combina archivo, entrevistas y análisis para construir un retrato íntimo y potente de una figura clave del deporte mental.

Disponible en Netflix.

Selección semanal
Seguridad Pública

La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

Por Juan Francisco Pittaluga
Derechos humanos

Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

Por Redacción Búsqueda
Fútbol

IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

Por Lucía Cuberos
Viaje oficial

China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

Por Guillermo Draper

