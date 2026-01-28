¡Hola !

Bordados, flores y ligereza: las claves de la Semana de la Alta Costura en París

Estos días marcaron el debut de Matthieu Blazy en Chanel y Jonathan Anderson­ en Dior, además del destaque del diseñador indio Rahul Mishra

En su debut en alta costura, Matthieu Blazy logró que en Chanel convivieran el tweed con materiales ligeros, como gasas y transparencias.

En su debut en alta costura, Matthieu Blazy logró que en Chanel convivieran el tweed con materiales ligeros, como gasas y transparencias.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Como cada año, una vez más París se convirtió en el corazón del lujo contemporáneo en su Semana de la Alta Costura, que nuevamente trajo miradas renovadas de las casas más emblemáticas, además de nuevos talentos que confirmaron su lugar de relevancia en la industria de la moda.

Moda en París
El universo floral, siempre inspirador para Christian Dior, fue una constante en la colección de Jonathan Anderson.

El universo floral, siempre inspirador para Christian Dior, fue una constante en la colección de Jonathan Anderson.

Ese fue el caso de Rahul Mishra, diseñador indio que presentó una de las colecciones más impactantes de la semana. Su desfile transformó la pasarela en un espacio de exploración de los cuatro elementos a través de bordados hechos a mano, siluetas escultóricas y una narrativa visual espiritual. Cada pieza evocó diferentes formas orgánicas, como pétalos y corrientes de agua, y la paleta de colores varió entre los blancos minerales, azules etéreos, tonos tierra y rojos intensos.

Haute couture París
El diseñador indio Rahul Mishra presentó una colección introspectiva basada en los cuatro elementos.

El diseñador indio Rahul Mishra presentó una colección introspectiva basada en los cuatro elementos.

Esta semana también hubo lugar para varios debuts de alta costura, como el de Matthieu Blazy en Chanel y Jonathan Anderson­ en Dior. El primero partió del concepto de aligeramiento y se inspiró en un bosque encantado en el que gasas y transparencias, entre otros materiales, fueron el lienzo para diferentes bordados. Blazy también se aventuró a mantener la esencia de Chanel más allá del famoso tweed, que en este desfile convivió con sastrería liviana, bolsos transparentes y contrastes cromáticos. Anderson, por su parte, otorgó el protagonismo al universo floral a través de bordados, volúmenes orgánicos y una paleta de colores primaveral.

En su debut en alta costura, Matthieu Blazy logró que en Chanel convivieran el tweed con materiales ligeros, como gasas y transparencias.

Bordados, flores y ligereza: las claves de la Semana de la Alta Costura en París

Por Redacción Galería
