Bordados, flores y ligereza: las claves de la Semana de la Alta Costura en París

Como cada año, una vez más París se convirtió en el corazón del lujo contemporáneo en su Semana de la Alta Costura, que nuevamente trajo miradas renovadas de las casas más emblemáticas, además de nuevos talentos que confirmaron su lugar de relevancia en la industria de la moda.
Ese fue el caso de Rahul Mishra, diseñador indio que presentó una de las colecciones más impactantes de la semana. Su desfile transformó la pasarela en un espacio de exploración de los cuatro elementos a través de bordados hechos a mano, siluetas escultóricas y una narrativa visual espiritual. Cada pieza evocó diferentes formas orgánicas, como pétalos y corrientes de agua, y la paleta de colores varió entre los blancos minerales, azules etéreos, tonos tierra y rojos intensos.
Esta semana también hubo lugar para varios debuts de alta costura, como el de Matthieu Blazy en Chanel y Jonathan Anderson en Dior. El primero partió del concepto de aligeramiento y se inspiró en un bosque encantado en el que gasas y transparencias, entre otros materiales, fueron el lienzo para diferentes bordados. Blazy también se aventuró a mantener la esencia de Chanel más allá del famoso tweed, que en este desfile convivió con sastrería liviana, bolsos transparentes y contrastes cromáticos. Anderson, por su parte, otorgó el protagonismo al universo floral a través de bordados, volúmenes orgánicos y una paleta de colores primaveral.