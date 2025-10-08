¡Hola !

Conor McGregor, estrella de la UFC, suspendido 18 meses por faltar a controles antidopaje

El luchador de las artes marciales mixtas recibió la suspensión tras no presentarse a tres pruebas de detección de drogas en un periodo de un año, informaron este martes las autoridades antidopaje

La estrella irlandesa de artes marciales mixtas, Conor McGregor, atiende un evento de caridad en Nueva York el 11 de setiembre de 2025.

La estrella irlandesa de artes marciales mixtas, Conor McGregor, atiende un evento de caridad en Nueva York el 11 de setiembre de 2025.

FOTO

AFP
Búsqueda | RFI
Por RFI

La agencia Combat Sports Anti-Doping (CSAD) anunció que la suspensión de Conor McGregor comenzó en setiembre de 2024, por lo que el controvertido luchador irlandés de 37 años podrá regresar a la competencia el 20 de marzo de 2026.

Inicialmente, McGregor había sido sancionado con dos años de suspensión, pero la agencia decidió reducir finalmente la penalización.

El peleador de artes marciales mixtas y actor irlandés Conor McGregor planea volver al octógono en 2026.
Histórico

El regreso más esperado de la UFC: Conor McGregor peleará en la Casa Blanca

Por Felipe Barbeito

El excampeón de peso pluma y peso ligero del Ultimate Fighting Championship (UFC) aceptó la sanción, informó la CSAD en un comunicado.

Según la entidad, el luchador irlandés no se presentó a las pruebas de antidopaje programadas para el 13 de junio y el 19 y 20 de septiembre de 2024, incumpliendo los protocolos de “localización” que permiten controles sin previo aviso.

La CSAD destacó que McGregor cooperó con la investigación, asumió su responsabilidad y proporcionó información que justificaba su ausencia en los controles. “Pese a estos factores atenuantes, la información precisa sobre el paradero de los atletas y la disponibilidad para someterse a pruebas sin aviso previo son esenciales para el éxito del protocolo antidopaje de la UFC”, afirmó la agencia.

La ventana de suspensión le permitiría a McGregor pelear en el esperado evento de la UFC del 14 de junio de 2026 en la Casa Blanca, día del cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump.

El director ejecutivo de la UFC y aliado cercano de Trump, Dana White, dijo el sábado que aún no se ha negociado la presencia de ningún peleador para esa cita. “Se puede ver claramente que Conor está muy entusiasmado por pelear en esa cartelera, pero aún no hay nada decidido”, insistió White.

Con AFP

FUENTE:RFI

