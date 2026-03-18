¿Cuál es el atractivo de los lagos de Carrasco y Canelones?

En Montevideo la gente cada vez quiere padecer menos el ritmo urbano, y es por eso que la demanda de vivienda poco a poco se va deslizando hacia su perímetro y más allá.

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A pocos minutos de la capital, lagos artificiales redefinen el paisaje de Ciudad de la Costa. Edificios que se reflejan en el agua, con muelle propio, ahora son una opción residencial que acerca la naturaleza sin alejarse demasiado de la ciudad.

Esta tendencia inmobiliaria mantiene activos decenas de proyectos alrededor de lagos privados y municipales, como el Calcagno­, Prat, Buenos Aires, Shangrilá y Lago­ Jardín, impulsados por una demanda bien clara, fruto de la pandemia: ante la necesidad de más espacio, más verde y cambiar de aire, tener un lago —o al menos su vista— en el patio de casa no tiene precio.

El fenómeno se dio primero a lo largo de avenida de las Américas, luego a los pies de la rambla costanera de Ciudad de la Costa —que atraviesa balnearios hasta El Pinar—, y ahora continúa con la resignificación de los lagos artificiales, convertidos en un valor paisajístico y recreativo.

Aunque hoy son un potente argumento inmobiliario, estos lagos tienen un origen menos romántico. En la costa canaria casi todos son producto de antiguas areneras o excavaciones, canteras que con el tiempo se llenaron de agua por napa —acumulación de agua subterránea a poca profundidad— y fueron integrándose al tejido de la ciudad.

En los últimos tres años los edificios sobre los lagos fueron generando un nuevo polo de apartamentos, que en algunos casos hasta tiene nombre propio. Por ejemplo, el desarrollo residencial a orillas del lago Calcagno se llama Carrasco Boating. Su construcción, pionera, comenzó alrededor de 2020-2021 y abrió camino a todas las demás propuestas, como Le Lac, Grou Bosque, Bellevue y el polémico Interlagos, denunciado por los vecinos porque para cimentar sus torres de 10 pisos se tiene planificado el relleno de una parte del lago.

Lagos canelones montevideo El contraste entre el crecimiento inmobiliario y la infraestructura sostenida por la Federación de Canotaje del Uruguay hacen el paisaje del lago Calcagno. Mauricio Rodríguez

Para la directora del área Ecosistemas de la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones (IC), Josefina Villamarzo, los lagos artificiales son ambientalmente viables y este despertar inmobiliario no implica ninguna amenaza puesto que todos los proyectos conllevan un trabajo de análisis, regulación y seguimiento riguroso por parte del Ministerio de Ambiente; “todo se evalúa para dar las garantías ambientales e hidráulicas”, asegura a Galería, y subraya, además, que cada nuevo proyecto trae consigo oportunidades de trabajo, servicios e inversión para la zona, por ejemplo, en obras viales o saneamiento.

El próximo objetivo del hambre voraz de esta expansión es El Pinar, con el proyecto de Rafael Viñoly, Médano; un complejo de viviendas de lujo.

Lagos canelones montevideo Lago de la Caleta. Mauricio Rodríguez

Mínimo se necesita un colchón de 200.000 dólares para aspirar a estos apartamentos, pero su valor no se explica solamente por el confort y la modernidad. La promesa de compra incluye vistas abiertas, agua, aire fresco y una vida más tranquila (si es que eso se puede comprar), ítems que la pandemia revalorizó muchísimo. El teletrabajo, el confinamiento y con él la desesperada búsqueda de entornos verdes impulsaron a muchas familias a salir de Montevideo y dar con espacios más naturales pero dentro del área metropolitana. Y Canelones, con servicios cercanos y más lugar disponible que la capital, fue el favorito. Así, lo que durante décadas fue un pasivo ambiental empezó a transformarse en un activo urbano, y los lagos dejaron de ser restos del pasado industrial para convertirse en uno de los motores del crecimiento inmobiliario de la costa.

Lo que puso al lago Calcagno recientemente en boca de todos fue la rápida viralización de sus actividades a través de Instagram y TikTok. El terreno fue cedido en comodato por la Secretaría­ Nacional de Deportes a la Federación Uruguaya de Canotaje (Fucanotaje), que lo convirtió en un entorno natural para disfrutar en familia, con actividades náuticas y recreación al aire libre, como préstamo de kayak, canoas y stand up paddle (SUP), junto con el equipo accesorio.

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“La gente está escapando de Montevideo, y el inversor eso lo ve”, señalan desde la federación. Los edificios aparecieron bastante tiempo después de que ellos comenzaran su actividad; “les vendieron paz y silencio, pero acá tenés tres meses del año que silencio no hay porque se vive el verano a full”, señalan. Además, cuentan a Galería que si bien no hubo tanta contrariedad entre ellos y sus nuevos vecinos, el problema lo tuvieron estos últimos con los inversores: “iban a ser cuatro edificios a los pies del lago y, después de que todos compraron, les encajaron un quinto, que además lleva dos años en obra”. Adiós, vistas; y adiós, silencio.

Un paisaje con reglas

El uso de los lagos artificiales está lejos de ser completamente libre. El baño, por ejemplo, no está permitido debido a las condiciones del agua, mientras que otras actividades —como la navegación ligera (sin motor) o la observación de fauna— dependen de las características de cada lago.

La calidad del agua y los posibles eventos ambientales vinculados son monitoreados por la parte de gestión ambiental del gobierno departamental, que en algunos lagos cuentan incluso con sistemas de medición permanente con boyas tecnológicas, que aportan continuamente información al sitio de la intendencia dedicado al monitoreo automatizado de ecosistemas acuáticos de Canelones. Otros aspectos, como ruidos o usos indebidos, dependen de áreas de contralor municipal.

No se puede olvidar que la principal función de estos cuerpos de agua es actuar como amortiguadores de lluvia. Antes de la urbanización masiva, esta zona absorbía naturalmente el agua in situ con sus humedales ahora extintos. Hoy las calles, viviendas, piscinas y otras superficies impermeables, hasta desechos, impiden que el agua se infiltre en el suelo, por lo que el escurrimiento pasa por canalizaciones y pluviales hacia la playa. En ese escenario los lagos ahora funcionan como reservorios que también reciben esa agua, evitando que llegue directamente al sistema costero (es como sacarle trabajo a esa franja tan vulnerable) o sature el saneamiento. Pero ese rol técnico se ve opacado por un uso recreativo cada vez más intenso.

En algunos lagos, como el Calcagno, durante el verano pueden circular entre 400 y 500 personas entre semana y hasta 1.000 por día los fines de semana, y es incontrolable lograr que todos ellos cumplan las normas. Van a bañarse.

Lagos canelones montevideo Entre naturaleza, posibilidades a futuro y el gigante del negocio inmobiliario, el gran desafío de los lagos como nueva zona a gestionar dependerá de cómo se logre apaciguar esa convivencia. Mauricio Rodríguez

La razón de no hacerlo no es solamente la ausencia de guardavidas —y de cartelería que lo exprese y advierta—, sino también la dificultad de prever el comportamiento de la calidad del agua, como suele suceder en casi todas las canteras que se llenaron con el tiempo. De hecho, cuando el turno de viralización le tocó a Nueva Carrara, lo primero que se dijo era que en aquella agua verde esmeralda nadie podía meterse porque las paredes y fondo de la cantera eran inestables y no se conocía la calidad del agua, que podía contener residuos industriales peligrosos.

Además de esto, en los lagos también pueden aparecer proliferaciones de algas o cianobacterias, fenómenos difíciles de anticipar en ecosistemas complejos (y artificiales). Por todo eso las normativas suelen priorizar actividades náuticas sin motor antes que el contacto directo con el agua.

Desde Fucanotaje buscan la forma de tener en verano a un guardavida en su equipo, ya que solicitarlo a la Secretaría de Deportes o intendencia no dio resultado. “Nos dicen que no porque el lago no está habilitado para baños”, explican, pero lo cierto es que “la gente se baña igual”, porque no hay cartelería que indique que no está apto.

Lo que hay entonces es un sistema híbrido gracias a lagos que parecen naturales, pero cuya existencia y funcionamiento dependen de una gestión constante donde conviven infraestructura hidráulica y recreación, y su biodiversidad es el resultado de un proceso espontáneo de adaptación, que varía de lago en lago y puede traer desequilibrios. “Eso a nivel ambiental es un desastre”, señalan desde la federación. “Ahora hay un ecosistema formado pero que cuelga de un hilo. Tenés aves, víboras, tortugas, caracoles, ¡lobitos de río! Peces grandes también”, que si aparece un inversor, suponen, pueden desaparecer.

Villamarzo aporta tranquilidad en cuanto a que no hay nada de malo en que la biodiversidad aparezca en un ecosistema que no es natural sino construido. Lo que sí vuelve a señalar con el ejemplo de la población de gansos del lago Shangrilá es la dificultad para determinar la calidad de estas aguas, mucho más para generalizarla, y es que ni la fauna ni la vegetación circundante de un lago (como la proliferación de algas) se puede sistematizar para todos.

Lagos canelones montevideo Lago Shangrilá. Mauricio Rodríguez

La poca posibilidad de predicción, dice, no responde a una incapacidad técnica, sino al mismo comportamiento complejo del lago. Además, la directora de Ecosistemas de la IC lamenta anteriores incidentes fatales por no respetar la no bañabilidad de estas aguas.

Recién ahora, con alrededor de cinco años de datos recabados, dice Villamarzo, se encuentran en condiciones de empezar a crear “políticas de gestión adecuadas” y tener un protocolo.

Cuando el agua quieta también inquieta: canotaje, el deporte que es transversal al problema

Es indiscutible que el crecimiento inmobiliario que valorizó los lagos también provoca presiones sobre este entorno delicado. A la larga, que un potencial inversor valga más que el esfuerzo diario de la Fucanotaje es la principal preocupación de la federación. El terreno del Calcagno lo cedieron, pero el comodato los obliga a hacerse cargo durante 30 años del mantenimiento, invertir en estructura para que el espacio vaya mejorando, sustentarse a sí mismos y su equipamiento y, encima de todo, preservar esa orilla de la contaminación sonora, todo con lo 400-500 pesos por persona que recaudan por ingreso.

La rendición de cuentas aparece a través de lo social; la Fucanotaje está obligada a realizar actividades con escuelas, INAU y todo tipo de hogares de cuidado. Pero ellos tampoco quieren perder el objetivo por el que se hicieron con ese predio (y para el cual terminan destinando menos dinero): la valorización del deporte.

El lago Calcagno está pensado para la competencia de canotaje. De hecho, la federación entrena allí, es su sede principal, y a pulmón hicieron todo el boyado para convertir al lago en una pista oficial internacional lista para usarse en campeonatos sudamericanos y hasta olímpicos. La Fucanotaje se dedicaría a tiempo completo al deporte de alto rendimiento, pero “el alto rendimiento no es lo que da plata”.

Lagos canelones montevideo Mauricio Rodríguez

“Hoy para preparar bien a un deportista de élite lo tenés que mandar para afuera cuando acá tenés toda la infraestructura” pero sin personal ni interés. “Es tener nomás, no sé, un nutricionista, esa es la diferencia que hace Europa”.

La comunidad de canotaje mundial ya puso sus ojos en este lago, que hace alrededor de tres años fue el escenario de un Panamericano. “Costó, pero supimos estar a la altura”, dice la Fucanotaje, y mencionan que la Federación Internacional de Canotaje vio que, en algún futuro, el Calcagno podría ser un buen lugar para hacer un mundial.

“Nuestro tiempo está marcado a 30 años (este es su cuarto verano); podríamos proyectar muchas cosas pero se precisa mucha espalda económica”.

A ellos el boom inmobiliario sí los intimida: “la plata es la que manda”. “Por mucho contrato que haya, la intendencia te vende hasta una plaza pública”.

Entre naturaleza, posibilidades a futuro y el gigante del negocio inmobiliario, el gran desafío de los lagos como nueva zona a gestionar dependerá de cómo se logre apaciguar esa convivencia.