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Desde Trump hasta los príncipes de Gales: así se vivió la Pascua entre política y realeza

El mandatario estadounidense aprovechó la celebración para hablar de la guerra en Irán, mientras que William y Kate transmitieron un mensaje de unidad familiar

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, leyó a los niños el cuento infantil El conejito andarín.

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, leyó a los niños el cuento infantil El conejito andarín.

FOTO

AFP
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

"¿Están todos enfocados?", preguntó el presidente de Estados Unidos Donald Trump este lunes justo antes de hacer sonar el silbato. Acto seguido, niños de diferentes edades comenzaron a rodar huevos de pascua por el pasto de la Casa Blanca con cucharas de madera, una carrera que se celebra el día después del domingo de Pascua desde el año 1878, por iniciativa del entonces presidente Rutherford Hayes, quien ese día invitó a un grupo de niños a jugar en los jardines de la residencia presidencial.

Trump Pascua
El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó autógrafos sobre los dibujos de los niños que asistieron junto con sus padres al lunes de Pascua en la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos Donald Trump firmó autógrafos sobre los dibujos de los niños que asistieron junto con sus padres al lunes de Pascua en la Casa Blanca.

Entre la carrera, talleres de pintura, actividades literarias y discursos del mandatario y la primera dama, Melania Trump, se llevó adelante una nueva celebración del lunes de Pascua, que este año coincidió con la conmemoración de los 250 años de la fundación de Estados Unidos.

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Después de dos años, los príncipes Kate y William regresaron junto con sus hijos a la misa de Pascua en la capilla de San Jorge, en Windsor.

Después de dos años, los príncipes Kate y William regresaron junto con sus hijos a la misa de Pascua en la capilla de San Jorge, en Windsor.

Mientras tanto, del otro lado del océano, los príncipes de Gales regresaron después de dos años a uno de los acontecimientos más emblemáticos del calendario real: la misa de Pascua en la capilla de San Jorge, en Windsor. Tras un par de años reservando las apariciones a una agenda limitada de actividades, esta vez la pareja apareció junto con sus tres hijos, George, Charlotte y Louis, y así transmitieron un mensaje de solidez, unión y continuidad.

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